Keinen Bock auf Europa? Auf Berliner Wahlplakaten regiert die Langeweile

Hurra, Berlin darf wieder wählen! Diesmal sogar mit ganz Europa – am 9. Juni. Doch den Parteien scheint nach dem Wahlmarathon der letzten Jahre die Puste ausgegangen zu sein, wenn man sich den lustlosen Plakat-Mischmasch auf den Berliner Straßen zu Gemüte führt. Floskeln, Hülsen, Heiteitei: Mühe sieht anders aus. Hat die Politik etwa keinen Bock auf die Europawahl?

Die CDU hat zur Wiederholungswahl mit angriffslustigen Parolen auf ihren Wahlplakaten gezeigt, dass sie kantig kann, wenn sie denn will. Diesmal scheint sie nicht zu wollen. Die Partei spart sich Sprüche auf einem Großteil der Plakate komplett – und setzt weitreichend auf einzelne ambivalente Schlagwörter in einem Meer blauer Leere. Freiheit. Sicherheit. Wohlstand. Die kann jeder so deuten, wie er möchte – praktisch.

Abgrenzung von anderen Parteien? Nö. Immerhin: Vereinzelt kombiniert die Partei ihren Ideenreichtum mit dem Wort „Europa“ (Sie ahnen es: „In Freiheit. In Sicherheit. In Europa“). Der Spruch „Berlin, Europa braucht dich“ wirkt da fast kreativ.

Lotte Buschenhagen ist freie Autorin beim Tagesspiegel und beobachtet in Berlin den Wahlkampf zur Europawahl.

Weiteres Mitglied der Gähn-Parade: die SPD. In nichtssagenden, bunt durchgewürfelten Dreisätzen wirbt die Partei mal für „Maß, Mitte, Frieden“ (Sind Maß und Mitte nicht dasselbe? Was ist das für eine logische Reihe? Ist Frieden keine Position der Mitte?), mal für – nun ja – eigentlich alles („Für Stadt, Land und Wir-Gefühl“, „Für Alt, Jung und gutes Klima“).

Konkreten Inhalt versprechen nur vereinzelte Plakate, etwa „Gegen Steueroasen, für mehr Gerechtigkeit“ und „Gegen Hass und Hetze“. Wobei letzteres Motiv den fatalen Layout-Fehler macht, so einfach zu übermalen zu sein, dass an diversen Berliner Straßen nur ein Teil des Plakats lesbar bleibt: „Hass und Hetze“.

Alles drin: ein Plakat der SPD. © imago/Metodi Popow/IMAGO/M. Popow

Die Grünen zeigen marginal mehr Inhalte, wobei das Bild eines durchgestrichenen Hakenkreuzes („Mach Nazis ein Kreuz durch die Rechnung“) positiv aus einer stockfotoartigen Plakatreihe heraussticht. Mit sehr konkreten Wahlforderungen werben immerhin die Linken: Hier steht besonders die Eindämmung von Konzernprofiten in Krisenzeiten im Vordergrund.

Optische Hingucker sind währenddessen die Plakate der FDP, die sich mit Agnes Strack-Zimmermanns Augenpartie schmücken: Mit ihrem Spruch „Es ist nicht egal. Es ist Europa“ scheint die Partei beinah über die Unkreativität ihrer Konkurrenten zu witzeln. Sonderlich viel mehr Inhalte als die Forderungen nach Deregulierung (Wirtschaft) sowie Regulierung (Migration) finden sich aber auch in dieser Kampagne selten.

Mal etwas anderes: die Plakate der FDP-Spitzenkandidatin Agnes Strack-Zimmermann. © dpa/Arne Dedert

Über die Parteilinien hinweg fehlt auf vielen Plakaten ganz der Europabezug – es wirkt, als habe man Plakate der Bundestags- oder Berlinwahl kurzerhand recycelt. Große Relevanz des EU-Parlaments signalisiert das nicht. Schade, denn wir könnten die Mobilisierung gebrauchen: Die Beteiligung bei der letzten EU-Wahl 2019 lag in Deutschland bei 61 Prozent, 2014 bei nur 48. Zum Vergleich: Bei der vergangenen Bundestagswahl 2021 haben 76 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimmen abgegeben.

Das Sammelsurium aus Kandidaten-Kombis, das Laien erstmal durchschauen müssen, hilft da auch nicht. Die SPD wirbt neben Katharina Barley unter anderem auch mal eben mit Olaf Scholz, der gar nicht zur Wahl steht – auf manchen Plakaten der Grünen finden sich Baerbock und Habeck, die Spitzenkandidatin Terry Reintke ist selten zu sehen.

Die CDU wirbt mit der Berliner Kandidatin Hildegard Bentele, da die Spitzenkandidatin Ursula von der Leyen strenggenommen nicht mal auf dem Wahlzettel steht. Die Linken-Kandidaten Carola Rackete und Martin Schirdewan kommen auch kaum vor – und dass die Kleinpartei-Namensgeberin Sahra Wagenknecht auf praktisch allen BSW-Plakaten prangt, obwohl doch Fabio di Masi und Thomas Geisel antreten, setzt dem Chaos das Krönchen auf. Wer soll da durchblicken? Eine verschenkte Chance nach der anderen.

Die unterhaltsamsten Parolen der Wahl hat übrigens eine andere Kleinpartei: die Europa-Initiative Volt. „Für mehr Eis“, steht da. Oder „Sei kein Arschloch“. Bei letzterem wurde jedoch eine der wichtigsten Regeln fürs Wahlplakat-Design vergessen, nämlich: Pass bloß auf, wie man dein Plakat abknicken kann. Jetzt grüßt an so manch Berliner Hauptstraße nur ein einziges Wort: „Arschloch“.