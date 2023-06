„Kennzeichen warten auf Abholung“ Starkregen spült in Berlin zahlreiche Nummernschilder weg

Das Unwetter hat mit seinen Wassermassen in Berlin am Montagnachmittag einiges mitgerissen: Bäume, Äste – und Autokennzeichen. „Das gestrige Unwetter hat viele Kfz-Kennzeichen fortgespült. Wenn Sie Ihres vermissen, melden Sie sich bitte bei Ihrem örtlichen Polizeiabschnitt. Allein beim A28 warten diverse Kennzeichen auf Abholung“, teilte die Polizei am Dienstagmorgen auf Twitter mit.

Den zuständigen Abschnitt können Betroffene auf der Webseite der Polizei erfragen. Das Polizeigebäude des Abschnitts A28 befindet sich in der Straße Alt-Moabit 145.

Nach Angaben von Matthias Klein vom Social-Media-Team der Polizei kann es besonders bei Kennzeichen, die nur festgeklemmt sind, leicht passieren, dass diese weggespült werden, wenn Autos durch überschwemmte Straßen fahren. (Tsp, dpa)