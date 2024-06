Keuchhusten-Welle in Berlin „Oma fühlt sich gesund – und zack, ist das Baby angesteckt“

2024 sind in Deutschland mehr Menschen an Keuchhusten (Pertussis) erkrankt als in den Jahren zuvor. Das Robert-Koch-Institut zählte bis Ende Juni mehr als 8600 Fälle – im vergangenen Jahr waren bis Jahresende nur 3400 Fälle aufgetreten.

Ein Blick auf die Vorjahre zeigt allerdings, dass die aktuellen Zahlen nicht so beunruhigend sind, wie man meinen könnte. Wie bei anderen Infektionskrankheiten auch machen sich hier noch Effekte der Corona-Pandemie bemerkbar. Bis 2019 hatte das Robert Koch-Institut (RKI) jedes Jahr mindestens 10.000 Pertussis-Fälle gezählt, 2017 sogar rund 16.800. Lediglich in den Jahren 2020-2023 erkrankten weit weniger Menschen als sonst.

In Berlin wurden in diesem Jahr bislang 274 Pertussis-Fälle gemeldet. Wir haben Jakob Maske vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) gefragt, was das bedeutet.

Herr Maske, müssen sich Berliner Eltern wegen einer Keuchhustenwelle sorgen machen?

Wir hatten in Berlin zuletzt tatsächlich eine kleine Welle mit etwas mehr Pertussis-Fällen als sonst. Auch deutschlandweit trat die Erkrankung häufiger auf. Solche Wellen gibt es allerdings alle paar Jahre, auch schon vor der Covid-19-Pandemie. Viele Kinder holen noch immer Erkrankungen nach, die sie ohne die Abstandsregelungen in Pandemiezeiten längst gehabt hätten.

Der Experte Jakob Maske ist Sprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte und leitet eine Kinderarztpraxis in Schöneberg. © BVKJ

Wie gefährlich ist Keuchhusten für Kinder und Erwachsene?

Gefährlich ist Pertussis vor allem für Säuglinge, bei ihnen gibt es häufiger schwere Verläufe, die zu Atemstillständen und auch zum Tod führen können. Ältere Erkrankte haben meist nur grippeähnliche Symptome mit trockenem Reizhusten.

Kommt es vor, dass Säuglinge sich bei Erwachsenen oder älteren Kindern anstecken?

Das kommt tatsächlich immer wieder vor. Oma fühlt sich bis auf diesen hartnäckigen Husten ganz gesund und schaut den Babyenkel an – zack, ist der angesteckt. Deshalb raten wir Kinderärzte, die ganze Familie gegen Pertussis zu impfen, wenn ein Baby unterwegs ist. Also auch Tanten, Groß- und Urgroßeltern, sofern sie das Baby sehen. Der Schutz dieser Impfung lässt nämlich leider schnell nach.

Im Grunde müssten sich also alle Familienmitglieder bei jeder Schwangerschaft neu impfen lassen?

Wenn die letzte Schwangerschaft und Impfung erst zwei Jahre her sind, wahrscheinlich nicht. Drei Jahre später kann das aber schon anders aussehen. Auch für die Schwangere selbst empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) seit 2020 eine Impfung im dritten Trimester. Studien haben gezeigt, dass die werdenden Mütter auf diese Weise Antikörper an den Fötus weitergeben. Die Neugeborenen erkranken dann seltener und nicht so schwer an Pertussis.

RKI-Daten zeigen, dass bislang nur knapp 40 Prozent der Schwangeren dieser Empfehlung nachkommen. Beobachten Sie das auch?

Ja, auch ich bemerke, dass sich der Nutzen dieser Impfung noch nicht gut genug herumgesprochen hat. Wir hoffen da auf noch mehr Aufklärung durch die Gynäkologen.

Wie sieht es bei anderen Kinderkrankheiten aus? Masern zum Beispiel sind für Babys ebenfalls sehr gefährlich. Sollten sich Familien dagegen auch regelmäßig impfen lassen?

Bei der Masern-Impfung genügen zum Glück zwei Dosen und man ist für sein restliches Leben immun und kann niemanden mehr anstecken. Fast alle vor 1970 geborenen Menschen haben zwei Impfungen erhalten. Hier lohnt es sich aber, wenn die derzeitige Elterngeneration ihre Impfpässe prüft. Zwischen 1970 und 1990 wurden Kinder nur mit einer Dosis geimpft – die zweite Dosis muss nachgeholt werden, um den Schutz zu gewährleisten.

Andersherum heißt es oft, die Windpocken-Impfung bei Kindern könne ältere Menschen vor Gürtelrose schützen.

Das stimmt aber nicht. Beide Krankheiten werden zwar vom selben Erreger ausgelöst. Eine Gürtelrose entsteht aber, indem nach einer Windpocken-Infektion im Körper verbliebene, quasi „schlafende“ Erreger wieder erwachen. Dennoch können Kinder natürlich Erwachsene anstecken, die noch keine Windpocken hatten. Im Erwachsenenalter verläuft die Krankheit schwerer. Auch bei Kindern kann es in seltenen Fällen zu schweren Verläufen mit Gehirnentzündungen (Enzephalitis) kommen. Deshalb bin ich sehr froh, dass fast alle Eltern sich heute für die Windpocken-Impfung für ihr Kind entscheiden.

Gibt es Impfungen, die Kinder nur bekommen, um Erwachsene zu schützen?

Es wäre ethisch schwer vertretbar, Kinder zu impfen, wenn sie selbst nicht von der Impfung profitieren. Eine Ausnahme ist die Röteln-Impfung. Röteln sind sehr gefährlich für Ungeborene – erkrankt die Schwangere, drohen dem Kind schwere Behinderungen, es kann zu Früh- und Totgeburten kommen. Da Frauen schwanger werden können, müssten wir theoretisch nur Mädchen impfen – wir impfen aber auch Jungen, um Schwangere zu schützen.

Wie sieht es bei der echten Grippe – der Influenza – aus? Sollte man Kinder gegen diese Krankheit impfen?

Die Stiko empfiehlt die Impfung bislang nur Kindern mit bestimmten Vorerkrankungen. Ich persönlich würde mir eine grundsätzliche Empfehlung wünschen, denn wir sehen auch bei gesunden Kindern manchmal schwere Verläufe und selten auch Todesfälle. Seit 2015 gibt es den Lebendimpfstoff gegen Influenza für Kinder auch als Nasenspray. Allerdings deuten Untersuchungen inzwischen darauf hin, dass das Spray weniger gut schützt als die Injektion.