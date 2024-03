Kevin Hönicke löst Eklat aus Rassismusvorwürfe gegen SPD-Stadtrat von Berlin-Lichtenberg

Erst seit etwas mehr als zwei Wochen ist Bezirksstadtrat Kevin Hönicke (SPD) in Berlin-Lichtenberg wieder im Amt – und zieht erneut Kritik auf sich. Grund sind Aussagen zum vietnamesischen Großmarkt Dong-Xuan-Center, die Hönicke erst auf Facebook machte und dann in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) wiederholte. Das Bezirksparlament tagte am Donnerstag in einem Gebäude am Dong-Xuan-Center.