„Kidical Mass“ mit Picknick auf dem Tempelhofer Feld Das sind die Routen der Fahrraddemo am Sonntag

Unter den Verkehrsteilnehmern in Berlin zählen sie zu den schwächsten: Für Kinder und Jugendliche ist das Radfahren in der Stadt oft gefährlich. Sie werden von Autofahrern leicht übersehen oder sie fühlen sich nicht sicher genug, um selbstständig mit dem Fahrrad längere Wege zurückzulegen.

Das will das Aktionsbündnis „Kidical Mass“ ändern: Mit mehreren Fahrraddemos macht die Initiative Samstag und Sonntag in Berlin auf die Situation der jüngeren Verkehrsteilnehmer aufmerksam. Es fordert: Mehr Platz, mehr Radwege und ein geringeres Tempo für Autos.

Erwachsene und Kinder können sich den Fahrradkorsos an verschiedenen Startpunkten anschließen. Nachdem am Samstag die Stadtteile Friedrichshain, Pankow, Zehlendorf und Prenzlauer Berg an der Reihe waren, geht es am Sonntag mit Schöneberg und Neukölln weiter. Die Aktion endet am Sonntag um 13 Uhr mit einem gemeinsamen Picknick auf dem Tempelhofer Feld. Treffpunkt ist der Eingang am Peter-Strasser-Weg.

Das sind die beiden Hauptrouten am Sonntag

In Tempelhof-Schöneberg startet am Sonntag eine Demoroute um 11 Uhr am Rathaus Tempelhof. Von 12 bis 12.30 Uhr legt die Fahrradgruppe eine gemeinsame Pause an der Jugendverkehrsschule Sachsendamm ein. Dort wird es eine Zwischenkundgebung geben.

Die Gruppe schließt sich mit der aus Schöneberg kommenden „Kidical Mass“ dort an. Startpunkt der Schönerberger Gruppe ist ebenfalls um 11 Uhr am Winterfeldtplatz. Um 13 Uhr endet der Fahrradkorso dann auf dem Tempelhofer Damm.

Die Fahrraddemo in Neukölln startet um 10.30 Uhr am U-Bahnhof Britz Süd. Ein weiterer Treffpunkt ist ebenfalls um 10.30 Uhr der Wildenbruchplatz. Nach einer Runde durch Süd-Neukölln treffen die Gruppen an der Hertabrücke zusammen. Gemeinsam fährt die Gruppe dann zum Richardplatz. Dort erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Auftritt eines Überraschungsgastes.

Verkehrseinschränkungen im Stadtgebiet

Wegen der Fahrradkorsos ruft die Verkehrsinformationszentrale (ViZ) zu Vorsicht im Straßenverkehr auf: „Verkehrsteilnehmende fahren bitte bis zum Abend mit erhöhter Aufmerksamkeit“, heißt es in einer Mitteilung der ViZ. Betroffen sind folgende Bezirke: Neukölln, Pankow, Prenzlauer Berg, Schöneberg, Tempelhof, Zehlendorf.