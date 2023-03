Kind bei Unfall in Berlin verletzt Mann fährt Elfjährigen an Fußgängerübergang in Pankow an

Ein 29-Jähriger hat an einem Fußgängerübergang in Berlin-Pankow ein Kind angefahren und verletzt.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, stand der Elfjährige laut Zeugen am Sonntagabend zusammen mit zwei weiteren Kindern an der Überquerung in der Pasewalker Straße im Ortsteil Französisch Buchholz. Plötzlich soll er auf die Straße gelaufen sein. Dabei fuhr ihn der Autofahrer an, der gerade in Richtung Damerowstraße unterwegs war.

Rettungskräfte brachten den Elfjährigen mit Schmerzen im Oberkörper in ein Krankenhaus. Dort wurde er zur Beobachtung stationär aufgenommen. (Tsp)

Zur Startseite