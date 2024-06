Kind in Berliner Bus belästigt Mutmaßlicher Sexualstraftäter stellt sich der Polizei

Nach der sexuellen Belästigung eines Kindes in einem Berliner Bus hat sich der Tatverdächtige der Polizei gestellt. Wie die Behörde am Mittwoch mitteilte, handele es sich um einen 60-Jährigen.

Ende März hatte die Polizei Bilder des mutmaßlichen Sexualstraftäters veröffentlicht und um Hinweise gebeten. Zu der Tat kam es den Angaben nach am 25. August 2023 gegen 12.25 Uhr in Berlin-Steglitz. Der Mann und das Kind waren in einem Bus der Linie 282 in Richtung Schloßstraße unterwegs. Zu dieser Uhrzeit war der Bus laut Polizei an der Gritzner- Ecke Schildhornstraße. Der Mann soll sich zunächst neben ein Kind gesetzt und dessen Schulter gestreichelt haben.

Dann soll der Unbekannte dem Kind ins Ohr geflüstert und gefragt haben, wo es wohne und ob es allein unterwegs sei. Trotz der Forderung, das zu unterlassen, habe der Mann nicht aufgehört, sondern anschließend noch den Oberschenkel des Kindes gestreichelt. Daraufhin verließ das Kind den Bus. (Tsp)