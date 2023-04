Kind krank, Papa auf Dienstreise  Wieso sich so oft die Mütter kümmern

Das Kind ist krank, schon wieder. Es kann heute nicht in die Kita, wahrscheinlich auch morgen, eventuell sogar den ganzen Rest der Woche nicht. In vielen Familien beginnt dann die Diskussion: Wer bleibt mit dem Kind zu Hause? Papa muss eine wichtige Präsentation vorbereiten. Aber Mamas Kollegen verdrehen schon die Augen, weil sie diesen Winter so oft wegen ihrer kranken Kinder ausgefallen ist.