Ein neun Jahre altes Kind ist am Sonnabend in Friedenau von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr eine 63-Jährige gegen 12.20 Uhr mit ihrem Wagen auf der Mainauer Straße in Richtung Südwestkorso, als der Junge auf die Straße lief.

Die Frau habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können, hieß es. Sie fuhr das Kind an. Das Auto überrollte dabei den linken Fuß des Jungen. Er kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt. (Tsp)

