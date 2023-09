Kind lief bei Rot auf die Straße Dreijähriger in Berlin von Sattelzug angefahren und verletzt

In Prenzlauer Berg im Berliner Bezirk Pankow ist ein dreijähriger Junge am Mittwochnachmittag verletzt worden, nachdem er von einem Sattelzug angefahren wurde. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Den Angaben nach war der 50-jährige Fahrer mit dem Lkw gegen 17.40 Uhr in der Storkower Straße in Richtung Kniprodestraße unterwegs und stand zunächst an einer Ampel. Als diese auf Grün schaltete, fuhr der Mann los. Nach Angaben von Zeugen lief der Dreijährige bei roter Fußgängerampel auf die Fahrbahn und wurde angefahren. Der Junge erlitt dabei Kopfverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen laufen. (Tsp)