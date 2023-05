Kindertag in Berlin Astronauten und Präriehunde bestaunen

Zum morgigen Internationalen Kindertag gibt es einige Aktionen in der Stadt. Im Haus Natur und Umwelt an der Wuhlheide zahlen Kinder an diesem Tag keinen Eintritt. Zwischen 10 und 18 Uhr können sie basteln, auf dem großen Waldspielplatz buddeln oder im Streichelzoo auf Schafe, Schweine und Präriehunde treffen. Haus Natur und Umwelt, An der Wuhlheide 169, Oberschöneweide. Zu erreichen vom S-Bahnhof Wuhlheide (15 Minuten Fußweg).