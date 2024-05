Kino International wird saniert Acht gemütliche Berliner Independent-Kinos für Filmliebhaber

Wenn am 13. Mai das Kino International zwecks Sanierung seine Pforten schließt, verliert Berlins Filmlandschaft vorübergehend einen ihrer traditionsreichsten und strahlendsten Kinoorte. Einst als prestigeträchtiges Ost-Pendant zum West-Berliner Zoopalast entstanden, später Premierenkino für hohen Hollywood-Besuch, schrieb sich das Kino International gleichermaßen in die Geschichte Berlins ein wie in den Alltag vieler treuer Zuschauer.

Zwei Jahre lang wird dort nun renoviert, saniert, gebaut – nicht nur für das Stammpublikum eine Gelegenheit, andere Kinoorte zu erkunden. Vielleicht auch solche, die versteckter liegen, nicht so glamourös daherkommen. In denen vielleicht noch eine ältere Kinotradition gepflegt wird.

Denn wem schon einmal ein Blick hinter die Kulissen moderner Kinos gewährt wurde, der verliert schnell romantische Bilder von ratternden Filmrollen und knisternden Projektoren in einer manuell betriebenen Vorführungskammer. Das massenfreundliche Programm ist heute klar getaktet, um die Besucherströme mit bunten Bildern zu versorgen, computergesteuert und automatisiert sind die Vorführungsabläufe.

Schließung des Kinos International Im November feierte das Kino International sein 60. Jubiläum, nun steht das traditionsreiche Premierenkino an der Karl-Marx-Allee kurz vor einer zweijährigen Sanierungspause. Bis zum 13. Mai, dem letzten Spieltag, gibt es neben dem regulären Programm auch einige Highlights, so etwa am 12. Mai, 11 Uhr, Frank Beyers „Spur der Steine“, der 1966 im International Premiere hatte und wegen inszenierter Proteste nach drei Tagen abgesetzt wurde. Am 11. und 12. Mai gibt es um 10 Uhr Führungen durch das Haus (Anmeldung nur über Yorck-Newsletter). Weitere Infos unter yorck.de.

Doch es gibt sie noch, die unabhängigen Ausreißer. Mit einem ausgewählten bis nischenhaften Programm, in oft historischen Sälen voll charmant verschlissenem Interieur und beneidenswerten Betreibern, die ihren ersehnten Herzenstraum ausleben – so zeichnen sie sich aus, die Berliner Independent-Kinos.

Oft schon wurde in einer Zeit des Streamings und der kommerziellen Kinoketten ihr jähes Ende beschworen, doch sind sie fest verwoben mit ihrem angestammten Publikum und ihren Kiezen – teilweise schon seit über 100 Jahren. Hier eine Auswahl der Redaktion.

1 Moviemento

Wer das unscheinbare Eckhaus am Kottbusser Damm betritt, wandelt auf historischem Boden: Das Moviemento ist das älteste Kino Deutschlands. Seit 1907 werden hier Filme gezeigt. Anders als vielen anderen alten Kinos merkt man das den Sälen allerdings nicht unbedingt an. Das etwas abgerockte Foyer voller Filmplakate zeigt, worum es hier nach wie vor geht: gutes Kino. Heute schaut man auf den roten Samtstühlen der drei kleinen Säle vor allem internationale Spiel- und Dokumentarfilme, die es sonst nicht unbedingt auf die große Leinwand schaffen. Immer wieder werden auch Klassiker gezeigt.

Früher war das Kino als Künstlertreffpunkt bekannt. Gerade erst hat das Betreiber-Duo Iris Praefke und Wulf Sörgel das Kino nach einer vierjährigen Hängepartie gekauft – und sichert so auch künftig einen der vielfältigsten Kinoorte Berlins. (Madlen Haarbach)

Wo: Kottbusser Damm 22, Kreuzberg

Informationen: moviemento.de

2 Blauer Stern

Ein schöner Stern am Kinohimmel funkelt in Niederschönhausen. Hier hat sich Pankows einziges Kino gehalten mit funkelndem Saal und gutem Programm. Von weitem leuchtet ein blauer Stern den Weg. Mein Opa schleppte als Vorführer Filmrollen in den früheren Tanzsaal, der vor 100 Jahren zum Kinoraum wurde. Bewegende Bilder wollten die Leute erhaschen, zunächst unter dem Namen „Bismarck-Lichtspiele“. Nach dem Krieg versprach der „Blaue Stern“ ein unpolitisches Programm. Die Olsenbande war hier mein Ferienkracher. Schon vor dem Mauerfall aber krachte das Gebäude fast zusammen, lag lange brach.

Filmfan Uwe Feld baute das Kino wieder auf, eröffnete es 1996 mit zweitem Saal; inzwischen ankert auch hier die „Yorck“-Gruppe. Berlins Nordosten hat es nötig, wie die Ausstellung „Kino in Pankow“ im nahen Brosehaus zeigt: In Pankow präsentierten die Gebrüder Skladanowsky 1895 den ersten Film der Welt, nach der Wende schlossen alle Kinos. Bis am Stadtrand wieder ein Stern aufging. Blau und funkelnd. (Robert Ide)

Wo: Hermann-Hesse-Straße 11, Pankow

Informationen: yorck.de/kinos/blauer-stern

3 Kino Krokodil

Für den armenischen Filmemacher Sergei Paradschanow errichtete das Kino Krokodil einen Gedenkschrein. © Alexander Conrad

„Mir fehlte der Osten auf den hiesigen Leinwänden“, erinnert sich Gabriel Hageni. Im Jahr 2004 hatte er die Leitung des Kinos Krokodil in Prenzlauer Berg übernommen. Für diesen Sommer stehe also eine Feier des 20. Jubiläums an, erzählt der gebürtige Sachse. Das Programm widme sich ganz dem mittel- und osteuropäischen Film, so komme es auch mal vor, dass im Foyer nur Sorbisch oder Polnisch gesprochen werde.

Mir fehlte der Osten auf den hiesigen Leinwänden. Gabriel Hageni, Betreiber des Kino Krokodil

Schon 1913 war in den Räumen ein Kino eröffnet worden, auch bei der Retro-Technik in der Vorführungskammer wurde der nostalgische Charme bewahrt. „Wir spielen auf 35-mm- und 16-mm-Format. Wir haben viele historische Filme, die wir im Originalformat zeigen wollen“, sagt Hageni. Neben dem namensgebenden Pappmaché-Krokodil, das im Foyer von der Decke baumelt, wurde dort auch eine Art Gedenkschrein für den armenischen Filmemacher Sergei Paradschanow (1924 -1990) eingerichtet. Um ihn, für Hageni „einen der Größten des Kinos“, dreht sich unter anderem das Programm im Sommer. (Alexander Conrad)

Wo: Greifenhagener Straße 32, Prenzlauer Berg

Informationen: kino-krokodil.de

4 Filmrauschpalast

Die Gentrifizierung ist in der Lehrter Straße nicht zu übersehen. Die „Kulturfabrik“ aber trotzt der Wandlung des Gebiets. Zum Kulturzentrum gehört seit 1991 auch der „Filmrauschpalast“, das einzige Kino Moabits. Technisch ist es besser ausgestattet, als man angesichts des charmant-runtergerockten Ambientes erwarten darf, und man sitzt auch viel gemütlicher.

Geboten wird ein vielseitiges Programm von Arthouse über Horror bis zum „Street Fighter“-Themenabend. Da läuft etwa am 27. April die trashige Videospielverfilmung mit Jean-Claude van Damme und Kylie Minogue, bevor das Spiel gezockt wird. (Tobias Mayer)

Wo: Lehrter Straße 35, Mitte

Informationen: filmrausch.de

5 Filmkunst 66

Ein kleines Kino, das nicht nur für große Filmkunst, sondern auch für Überlebenskunst steht: Das Filmkunst 66 in Charlottenburg, eng mit der Geschichte der Stadt verwoben, erfindet sich bis heute immer wieder neu. Das Haus in der Bleibtreustraße ist sich seit 53 Jahren als namhaftes Programmkino treu geblieben – inzwischen als Familienbetrieb. Mit Regina Ziegler und Tochter Tanja liegt das Kino in den Händen zweier Generationen von Filmproduzentinnen.

Seit Januar werden dort Filme als Laserprojektionen gezeigt, eine Technik, die weniger Ressourcen verbraucht und umweltfreundlicher ist. An jedem letzten Freitag im Monat ist Kinderwagenkino. Die Vorführung um 11 Uhr ist babygerecht: Es wird nicht zu laut und nicht zu dunkel, damit der Säugling möglichst ruhig schläft und die Eltern, übrigens für weniger Geld als sonst, mal wieder ins Kino können. (Cristina Marina)

Wo: Bleibtreustraße 12, Charlottenburg

Informationen: filmkunst66.de

6 Il Kino

Im Il Kino in Neukölln gibt es neben Antipasti-Platten und hausgemachtem Tiramisù auch italienische Weine. © Alexander Conrad

Erst ein Aperitif, dann ins Kino, danach noch in eine gemütliche Bar? Im Neuköllner Il Kino verlaufen die Übergänge fließend. Die italienische Betreiberin Carla Molino leitete schon in Rom ein Kino, wünschte sich aber schon immer, ein eigenes zu eröffnen mit integrierter Gastronomie. 2014 war es so weit: Eine leerstehende Bäckerei nahe dem Maybachufer formte sich nach ihrer Vision. Antipastiplatten und selbstgemachtes Tiramisu dürfen nun sogar mit in die Vorführung genommen werden.

Damals sei es die erste Kinogründung in Berlin seit 29 Jahren gewesen, hatte man Carla Molino erzählt. Recht naiv sei sie anfangs noch gewesen, als sie kurzerhand eine Leinwand in der ehemaligen Backstube aufhing. Die unzähligen Regularien deutscher Behörden, die auf sie zukommen sollten, hatte sie nicht erwartet.

Die Geduld hat sich ausgezahlt, im Mai steht das zehnjährige Jubiläum an. Viel zu feiern gibt es im Sommer hoffentlich auch beim Public Viewing der Fußball-EM, das Molino vor ihrem Kino veranstalten wird. (Alexander Conrad)

Wo: Nansenstraße 22, Neukölln

Informationen: ilkino.de

7 Kino Toni

Verheißungsvoll leuchtet der Schriftzug „Kino Toni“ Passanten auf dem Weißenseer Antonplatz entgegen. Im Innern des Kinos mischt sich der Geruch von Popcorn mit deutscher Filmgeschichte. 1920 eröffnet, im Zweiten Weltkrieg zerstört und in der Nachkriegszeit wiederaufgebaut, war das Toni 1978 das letzte privat betriebene Kino in Ost-Berlin. Michael Verhoeven, Regisseur und Ehemann von Schauspielerin Senta Berger, kaufte es 1992 von der Treuhand, ließ es renovieren und übergab es 2018 an die aktuellen Besitzer.

Neben deutschen Produktionen, ausgewähltem Mainstream, Arthouse und Kinderfilmen setzt das Kino heute auf regelmäßige Sondervorführungen. Besonders beliebt ist der nd-Filmclub. Im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe präsentiert das Toni einmal im Monat Filmschätze von DEFA und DFF. (Christoph Papenhausen)

Wo: Antonplatz 1, Weißensee

Informationen: kino-toni.de

8 Tilsiter Lichtspiele

In den Tilsiter Lichtspielen in Friedrichshain kommt auch Kneipenatmosphäre auf. © Lionel Kreglinger

Über dem Eingang zu Saal 1 hängt ein Leuchtschild: kein Einlass! Es brennt immer. Und statt Popcorn in großen Tüten gibt es selbstgebrautes Bier in großen Gläsern. In den Tilsiter Lichtspielen schwebt Ironie in der Luft, die spätabends, wenn die Kneipe im Vorraum vollbesetzt ist, auch mal zum Schneiden dick sein kann. Gequalmt werden darf ab 20.30 Uhr.

Die Programmgestaltung hat ein Herz für Arthouse und Abseitiges: 2008 etwa wurde die sowjetische TV-Serie „Siebzehn Augenblicke des Frühlings“ mit deutschen Wochenschauen kombiniert. „Und draußen war ein heißer Mai – dit war schon irre“, erinnert sich Stefan Käding, Filmvorführer und Barmann. Ein weiteres Highlight im zweitältesten noch betriebenen Kino Berlins: der retrofuturistische „Tilsomat 2000“ im Windfang. Ein Selbstbedienungsautomat aus den 1950ern für Snacks und Süßes. Derzeit außer Betrieb. Aber die Ersatzteile lägen bereit, sagt Käding. (Lionel Kreglinger)

Wo: Richard-Sorge-Straße 25A, Friedrichshain

Informationen: tilsiter-lichtspiele.de