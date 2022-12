Kitsch und Liebe zum Fest „Santa Sorry“ ist ein Weihnachtssong made in Berlin

Weihnachtssongs sind so eine Sache: Eigentlich sind sie viel zu kitschig, um sie ernsthaft anzuhören. Andererseits ist Weihnachten die Zeit, in der man sowieso von Fresskoma zu Glühwein-Trunkenheit wandelt. Passt also!

Dieses Jahr kommt ein Weihnachtshit direkt aus der Hauptstadt: Der Berliner Popmusiker John Riot hat sich mit Mitchy Katawazi zusammengetan und den Song „Santa Sorry“ aufgenommen. Im Song werden alle Schlagwörter vom Weihnachtsmann bis zum Mistelzweig verbaut und im Video jagt eine Glitzerkulisse die andere, wovor natürlich in modisch fragwürdigen Weihnachtspullovern getanzt wird.

Der Berliner Musiker John Riot ist laut eigener Aussage ein großer Weihnachtsfan und wollte schon immer mal einen solchen Song aufnehmen. Mitchy Katawazi geht es genauso, er bekennt sich offen zu seiner Liebe zum Wham!-Weihnachtshit „Last Christmas“. Als John Riot und Mitchy Katawazi sich kürzlich kennenlernten, war klar, dass sie ihren musikalischen Weihnachtswunsch dieses Jahr gemeinsam erfüllen werden.

Riot nahm an der sechsten Staffel von „The Voice of Germany“ teil. Er kam zwar nicht über die sogenannten Blind Auditions hinaus, veröffentlicht aber regelmäßig tanzbaren Elektropop.

