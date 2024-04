Kleidung gestohlen und Ladendetektiv verletzt Berliner Polizei sucht mit Bildern nach Dieb

Die Berliner Polizei sucht mit Bildern einer Überwachungskamera nach einem Ladendieb. Wie die Behörde am Montag mitteilte, soll der Mann am Sonnabend, 20. Januar 2024, gegen 12.15 Uhr in einem Modegeschäft in den Gropiuspassagen in der Johannisthaler Chaussee zwei hochwertige Jacken sowie ein Hemd entwendet haben.

Ein 33-jähriger Ladendetektiv wurde auf den Unbekannten aufmerksam und sprach ihn an. Im weiteren Verlauf flüchtete der Tatverdächtige, der Detektiv nahm die Verfolgung auf. Als der Mitarbeiter den Dieb einholte, soll ihm dieser mit einem Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Anschließend setzte der unbekannte Mann seine Flucht fort.

Der Ladendetektiv erlitt Augenreizungen und wurde von Rettungskräften vor Ort versorgt.

© Polizei

Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 160 bis 170 cm groß, ungefähr 40 bis 50 Jahre alt, kräftige Statur, graue Haare.

Er trug eine auffällig grüne Jacke mit orangefarbenen sowie weißen Streifen an den Schultern und der Aufschrift „Tommy Jeans“ auf dem Rücken, zudem eine dunkle Hose, dunkle Schuhe und eine schwarze Umhängetasche.

© Polizei Berlin

Die Ermittler wollen nun wissen, wer den abgebildeten Mann kennt und Angaben zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort machen kann. Zudem sucht die Polizei Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 4 (Süd) in der Eiswaldtstraße 18 in 12249 Berlin-Lankwitz unter der Rufnummer (030) 46 64-47 31 32, per E-Mail an dir4k31@polizei.berlin.de oder über die Internetwache entgegen. Zeugen können sich auch an jede andere Polizeidienststelle wenden. (Tsp)