Kleine Spezialisten für den Körper Kinderuniversität der Charité Berlin startet mit neuem Jahrgang

Erst acht Jahre alt und schon im Hörsaal einer medizinischen Hochschule? In Berlin geht das – dank der Kinderuniversität der Charité, einer Vorlesungsreihe für Wissbegierige zwischen acht und zwölf Jahren. Einmal pro Monat können sie dabei medizinische Geräte kennenlernen, mitmachen und praxisbezogen lernen: Bis Juni 2023 bietet das Universitätsklinikum sechs Vorlesungen an, in denen große Fragen pädagogisch und fachkundig beantwortet werden.

Jeweils eine Stunde dauern die Veranstaltungen im Hörsaal 6 auf dem Virchow Campus in Wedding, dabei wird nicht etwa von einem Professor in langweiliger Manier doziert, stattdessen laufen fleißige Mitarbeiter durch die Reihen des Hörsaals des Virchow Campus, um jedem Kind, das sich meldet und eine Frage hat, ein Mikrofon zu reichen.

„Ziel der Kinderuni ist es, medizinisch interessierten Kindern das Thema näher zu bringen und ihnen die Angst vor dem Krankenhaus zu nehmen“, sagt Anja Firsching, Managerin des Centrums für Frauen-, Kinder- und Jugendmedizin, das die Veranstaltungsreihe organisiert. Der Unterricht wird von Professoren der Charité gehalten. Diese seien oft von der Motivation der Kinder beeindruckt, sagt Doris Equitz, eine der Organisatorinnen der Kinderuniversität.

Die Kinder seien „viel aufgeweckter“ und stellten „schwierigere Fragen, als es die Lehrer gewohnt sind“, sagt Doris Equitz. Sie ist überzeugt: „Kindern kann man viel mehr zutrauen, als viele glauben.“ Die Themen müssten nur gut und altersgerecht erklärt werden. Solange es deutlich erklärt wird.

Die Kenntnisse, die vermittelt werden, sollen nützlich für den Alltag sein

„Wie lebt mein Körper – schlaue Antworten für schlaue Köpfe“ ist das Motto der Themen im Studienjahr 2022/2031, sie decken fast alle Bereiche der Medizin, sodass für jeden etwas dabei ist. Ein Kardiologe bietet Einblicke in „den Motorraum“ des Körpers – das Herz, eine Nephrologin erklärt, warum Menschen zwei Nieren haben und die Hämatologie und Onkologie der Charité steuert das Thema „Wenn Zellen aus der Reihe tanzen“ bei. Die Kinder- und Jugendpsychiatrie klärt über Mobbing auf.

Die Kinderuni vermittle „Kenntnisse, die die Kinder im Alltag umsetzen können“, betont Doris Equitz. Die nächste Veranstaltung dreht sich darum, wie wichtig es für Kinder ist, Nein sagen zu können und wie man das am besten macht.

Die Kinderuni Die nächste Veranstaltung: „Warum jedes Kind wissen muss, wie man NEIN sagt“, 13. Januar, 15.30 Uhr. Eintritt: 2,50 Euro. Der Ort für alle Vorlesungen: Hörsaal 6, Mittelallee 10/Glashalle, im EG, Campus Virchow-Klinikum; Anmeldung über die Webseite kinderuni.charite.de erforderlich. Dort finden sich auch alle weiteren Veranstaltungen. Am 10. Februar geht es um Kardiologie, am 10.März um „Pieksen, Messen, Wiegen“.

Kinder-„Versionen“ von Universitäten haben sich in den letzten 20 Jahren entwickelt. Mittlerweile gibt es mehr als 60 davon in Deutschland. In Berlin haben die Humboldt Uni und die FU schon 2004 mit einer Kinderuni für junge Geschichtsinteressierte oder künftige Politologen begonnen. Die Kinderuni der Charité Berlin startete 2016 unter der Leitung der ehemaligen kaufmännischen Leiterin Johanna Kaufmann.

Während der Corona-Zeit waren viele Eltern von den Fragen ihrer Kinder überfordert

Sechs Jahre und eine Pandemie nach der Gründung ist die Begeisterung für die Kinderuni der Charité bei den Kleinen wie auch bei den Großen immer noch groß. „Die Buchung läuft gut und die Nachfrage bleibt hoch“, sagt Doris Equitz und berichtet von vielen E-Mails, die sie von Eltern erhalten hat, die während der coronabedingten Schließung der Kinderuni 2020 und 2021 mit den Fragen ihrer Kinder überfordert waren.

Die Kinderuni bringt die Themen auf eine andere Ebene, als es in einer Schule passieren würde Doris Equitz, eine der Organisatorinnen der Kinderuni

In diesem Jahr wurde die Teilnehmerzahl für die Kinderuni um die Hälfte reduziert, um den Abstand und die Hygienemaßnahme durchsetzen zu können. Die Hörsäle der Charité werden bei jeder Veranstaltung maximal 80 Nachwuchsstudierende aufnehmen. Eltern sind auf den hinteren Bänken erlaubt, wenn noch Plätze frei sind.

„Die Kinderuni bringt die Themen auf eine andere Ebene, als es in einer Schule passieren würde“, erklärt Equitz. Deshalb verteilt die Charité auch Einladungen an Grundschulen. Das zielt darauf ab, auch Kinder zu erreichen, die ohne die Initiative einer Lehrerin nicht die Gelegenheit haben würden, die Kinderuni zu besuchen.

Auch eine Vierjährige war schon mit dabei

Vor einigen Jahren hatte Anja Firsching selbst eine Art Kinderuni für die Klasse ihres Sohnes auf einem Schulausflug angeboten. Die Kinder waren zwar „sehr unruhig“, aber am Ende „fanden es alle großartig“ , erzählt die kaufmännische Leiterin des Zentrums.

„Acht bis zwölf ist ein Alter, in dem sie in der Lage sind, viel von ihrer Welt zu verstehen“, erklärt Doris Equitz. Auch jüngere Wissbegierige, deren Eltern es nicht schaffen, ihren Wissensdurst zu stillen, sind willkommen. Die jüngste Studentin der Charité-Kinderuni war vier Jahre alt, „und sie hat durchgehalten und alles mitgemacht!“, erzählt Equitz.

Nach den Vorträgen bleiben die Dozenten noch etwa zehn Minuten mit ihren jungen Studierenden im Gespräch, damit keine Fragen offen bleiben. Am Ende der Sitzung drängen sich die Nachwuchsstudierenden um die Dozenten, um sich ihre Stempelkarte unterschreiben zu lassen. Denn wer an mindestens sechs Vorlesungen teilgenommen und fast alle Fragen eines kleinen Tests richtig beantwortet hat, bekommt eine vom Klinikdirektor unterschriebene Urkunde als „Spezialist für den Körper“. Die Kinder nehmen auch ein Blatt mit, auf dem die wichtigsten Informationen der Stunde zusammengefasst sind – und den Stolz, schon mal Student:in gewesen zu sein.

