Die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg kommt am heutigen Freitag zum zweiten Mal in diesem Jahr zu den Klima-Protesten von „Fridays for Future“ nach Berlin. Für die Demonstration im Regierungsviertel haben die Veranstalter 1.000 Teilnehmer angemeldet. Ab 10 Uhr will sie an dem Klimaprotest im Invalidenpark teilnehmen und eine Rede halten.

Bundesweit sind Klima-Proteste in weiteren 25 Städten geplant. Zuletzt war Thunberg Ende März in der Bundeshauptstadt und hatte einen Demonstrationszug von mehr als 25.000 Menschen angeführt. „Die älteren Generationen haben es nicht geschafft, die größte Krise der Menschheit zu meistern“, sagte Thunberg damals in einer kurzen Rede auf Englisch.

Die 16-Jährige hatte die weltweite Bewegung „Fridays for Future“ initiiert, indem sie als erste regelmäßig jeden Freitag vor dem schwedischen Parlament in Stockholm für mehr Klimaschutz streikte. (epd/dpa)