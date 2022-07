Am dritten Tag in Folge gibt es Proteste von Aktivisten der „Letzten Generation“. Auf der Ausfahrt der Stadtautobahn klebten sich zehn Klimaaktivisten am Kurt-Schumacher-Damm Ecke Heckerdamm fest.

Die Polizei war innerhalb von zehn Minuten vor Ort. Es gab Rückstaus auf der A111, die sich mittlerweile wieder aufgelöst haben.

Ab 8 Uhr 30 war die Blockade beendet und die Autobahn wieder frei. Hier ein Video von der Auflösung der Blockade durch die Polizei:

Die Polizei erstellte Strafanzeigen gegen die Blockierer. Laut "Letzte Generation" gab es insgesamt fünf Proteststellen an der A100.

Unser Reporter Muhamad Abdi ist vor Ort und berichtet hier in einem Video von der Aktion:

Die Aktivisten der "Letzten Generation" fordern ein Machtwort von Bundeskanzler Olaf Scholz und den Stopp von Ölbohrungen in der Nordsee. Sie wollen den Klimakollaps verhindern und setzen sich für ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen ein.

"Es muss jetzt ein drastischer Wandel her. Wir müssen Öl sparen statt nach neuem zu bohren! Einfache Wege wären ein Tempolimit und ein kostenloser öffentlicher Nahverkehr", sagte Lena Bonasera, eine der Mitbegründerinnen der "Letzten Generation".