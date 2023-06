Kochen, kümmern, kotzen Wenn Mama krank ist und Papa auf Dienstreise

Der Schädel dröhnt im Fieberwahn, die Knie fühlen sich an wie aus Gummi, man bekommt nur die Hälfte mit. Jeder kennt solche Momente, wenn Viren oder Bakterien einen überwältigt haben. Eigentlich möchte man nur still im Bett liegen. Aber was ist, wenn man gleichzeitig auf ein Baby oder Kleinkind aufpassen muss? Dafür sorgen, dass es nichts Gefährliches anstellt, dass es seine Mahlzeiten bekommt und ihm der Popo abgewischt wird? Außerdem muss man das Kind ja irgendwie in die Kita bekommen – und es wieder abholen. Bleibt es zu Hause, kann es sich ganz sicher nicht allein beschäftigen.