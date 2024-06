Kofferchaos in Schönefeld Am Flughafen BER wächst die Sorge vor dem Ferien-Ansturm

Am Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg (BER) wachsen Sorgen vor einem Kofferchaos in den bevorstehenden Sommerferien, nachdem es am vergangenen Wochenende teilweise zu stundenlangen Wartezeiten aufs Gepäck gekommen war.

Die Flughafengesellschaft FBB und der verantwortliche Bodendienstleister Swissport wollen eine Wiederholung solcher Zustände verhindern. Für den Ferien-Ansturm bereitet die FBB ein eigenes Einsatzteam vor, um in solchen Fällen beim Ausladen der Flugzeuge zu helfen. In jüngerer Zeit hatte der BER eher positive Schlagzeilen gemacht, war zuletzt vom britischen Reiseportal Eurochange als bester Flughafen Europas bewertet worden.

So zügig soll es eigentlich gehen. Die mit den Dienstleistern der Airlines vereinbarten Richt-Zeiten, in denen diese am BER das Gepäck aus den Flugzeugen auf das Gepäckband im Terminal bringen sollen, hatte Flughafenchefin Aletta von Massenbach zuletzt öffentlich „auf 20 bis 40 Minuten“ beziffert. Und zwar abhängig von der Parkposition des Flugzeuges. Davon war man am Wochenende am BER weit entfernt.

Hunderte Fluggäste warteten auf ihr Gepäck

Teilweise harrten nach Schilderungen von Betroffenen mehr als 600 Fluggäste in der Halle aus, ohne dass irgendetwas passierte oder funktionierte. Es gab kein Wasser, keine Auskunft, keine Betreuung. Verantwortlich war Swissport, einer der drei Bodendienstleister, die am Hauptstadt-Airport tätig sind – und im Auftrag der Airlines auch das Be- und Entladen der Flugzeuge vornehmen.

Als Ursache nannte das Unternehmen auf Anfrage „kurzfristig mehrere krankheitsbedingte Ausfälle“ und „Störungen im IT-System“. Das habe dazu geführt, dass „ankommende Passagiere vereinzelt mehrere Stunden auf die Auslieferung ihres Gepäcks warten“ mussten. Zudem seien in der letzten Ankunftswelle 16 Flüge mit mindestens 20 Minuten und bis zu zwei Stunden Verspätung am BER angekommen, was die Situation weiter verschärfte.

„Unsere Mitarbeitenden taten ihr Bestes, um den Rückstau zu bewältigen“, hieß es. Allerdings erfolglos. Man habe auch versucht, „möglichst viele Mitarbeitende länger im Dienst zu halten, jedoch war dies aufgrund der gesetzlich festgelegten Maximalarbeitsstunden nur begrenzt möglich“.

Es gibt Momente, wo das immer noch nicht gut funktioniert, was uns dann sehr, sehr unzufrieden macht. BER-Chefin Aletta von Massenbach über die Gepäck-Situation

Swissport versichert, dass in Berlin kontinuierlich zusätzliches Personal eingestellt wird, „um auf das gestiegene Flugaufkommen und die höhere Anzahl an Unregelmäßigkeiten im Flugbetrieb zu reagieren“. Kurzfristige Personalanpassungen seien jedoch oft schwierig, da die notwendigen Sicherheitsprüfungen für die Einstellung neuer Mitarbeitenden durch die Behörden aktuell bis zu zwölf Wochen dauern. Man arbeite „kontinuierlich an der Verbesserung der Gepäckabfertigungsprozesse“.

Die Zustände seien „völlig inakzeptabel und unzumutbar, wir bedauern dies sehr“, erklärte Flughafensprecherin Sabine Deckwerth auf Anfrage. Als BER-Betreiberin stehe man in engem Dialog mit dem Dienstleister, um die Situation zu verbessern.

Doch das Ganze weist darauf hin, wie schnell sich schon bei einigen Krankheitsfällen Probleme ausweiten können, was Sorgen für die Ferienmonate provoziert. Den eigenen Anspruch beim Gepäck-Management hatte Flughafenchefin Aletta von Massenbach zuletzt auf der Bilanzpressekonferenz im Mai bekräftigt, dabei aber auch Probleme zugegeben.

Flughafen will eigenes Gepäck-Team einsetzen

„Es muss immer funktionieren. Allermeistens tut es das auch“, sagte die BER-Chefin. „Aber es gibt Momente, wo das immer noch nicht gut funktioniert, was uns dann sehr, sehr unzufrieden macht.“ Die FBB hat nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr selbst die Abläufe verbessert, etwa Abladehilfen an den Gepäckbändern installiert, „um die Gepäckentladung für die Mitarbeitenden der jeweiligen Bodenverkehrsdienstleister einfacher und ergonomisch zu gestalten“.

BER-Sprecherin Sabine Deckwerth verwies zudem darauf, dass der BER inzwischen als erster deutscher Flughafen eine KI-basierte Software-Lösung zur Optimierung der Abfertigungsprozesse einsetzt. Diese versetze Bodenverkehrsdienstleister besser in die Lage, „operative Abweichungen unmittelbar zu erkennen, gegenzusteuern und damit ihren Verpflichtungen regelmäßig nachzukommen“.

Ein weiterer Schritt sei der Einsatz des eigenen Teams der Flughafengesellschaft ab Mitte Juli, das in besonderen Fällen eingreifen wird, um erheblichen Verzögerungen beim Ausladen des Gepäcks insbesondere in den Abendstunden entgegenzuwirken. Ein solches Team hatte sich in den Sommerferien 2023 bewährt. Da die Passagierzahlen am BER steigen, wird diesen Sommer ein größerer Ansturm zu bewältigen sein.