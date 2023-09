Kokain, Bargeld und Munition sichergestellt Berliner Polizist unter Hauptverdächtigen bei Drogenhandel

Sieben Tatverdächtige hat die Polizei am Donnerstag in Gewahrsam genommen, weil sie unter Verdacht stehen, mit Drogen gehandelt zu haben. Darunter befindet sich auch ein Polizist aus Berlin, wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilen. Bei einer Durchsuchung von mehreren Gebäuden in Berlin und Brandenburg haben Ermittler demnach unter anderem Datenträger, Bargeld, Munition und Kokain sichergestellt.

Insgesamt 200 Kräfte unter Führung des Landeskriminalamts (LKA) seien laut Polizei seit den frühen Morgenstunden im Einsatz, um insgesamt 17 Gebäude in Berlin und Brandenburg zu durchsuchen. Sieben Beschuldigte im Alter von 24 bis 63 Jahren wurden im Zuge der Durchsuchungen in Polizeigewahrsam gebracht und dort erkennungsdienstlich erfasst. Unter den beiden Hauptverdächtigen befindet sich auch ein 40-jähriger Polizeivollzugsbeamter.

Laut Mitteilung soll der Vollzugsbeamte als Gesellschafter einer Autovermietung diverse Fahrzeuge für den Handel mit Drogen zur Verfügung gestellt haben und anteilig Gewinne erhalten haben. Gegen ihn laufen Disziplinarmaßnahmen, die sich nach dem Ausgang des Strafverfahrens richten wird. Der andere Hauptverdächtige, ein 32-jähriger Mann, soll als Geschäftsführer der Autovermietung agiert haben.

Die Ermittlerinnen und Ermittler stellten in den verschiedenen Objekten Datenträger, Bargeld von rund 10.000 Euro, betäubungsmittelsuspekte Substanzen, scharfe Munition und ein Fahrzeug sicher.

In den vergangenen Monaten waren mehrfach Fälle bekannt geworden, in denen Berliner Polizisten ins Visier der Ermittler geraten waren. Mitte August wurde etwa bekannt, dass ein Polizist bei einer vorgetäuschten Personenkontrolle einen Autofahrer gestoppt und um Zehntausende Euro beraubt haben soll.

Im Februar waren Fahnder mit einer großangelegten Razzia gegen zwei Polizisten vorgegangen, denen Bestechung und Bestechlichkeit vorgeworfen wird. Im Jahr 2022 wurden bei der Berliner Polizei mit rund 27 000 Beschäftigten laut Behörde insgesamt 253 Disziplinarverfahren eingeleitet.

(Tsp/dpa)