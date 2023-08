Kollision an Berliner Kreuzung 16-jähriger Radfahrer erleidet bei Unfall Schädelhirntrauma

Ein 16-jähriger Radfahrer ist am Dienstag in Reinickendorf angefahren und verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war eine 37-jährige Frau gegen 16 Uhr mit ihrem Auto auf der Solquellstraße in Richtung Veltheimstraße unterwegs. An der Kreuzung zum Waldseeweg fuhr sie den von links kommenden Fahrradfahrer an, der sich auf dem Waldseeweg in Richtung Hermsdorfer Damm befand.

Der 16-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß ein Schädelhirntrauma. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin lehnte eine ärztliche Behandlung ab. (Tsp)