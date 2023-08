Kollision in Berlin-Charlottenburg Fünf Verletzte bei Autounfall in der Tauentzienstraße

In der Nacht zu Donnerstag ist es in der Nähe des Luxuskaufhauses KaDeWe in Berlin-Charlottenburg gegen 2.20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Fünf Menschen mussten verletzt ins Krankenhaus gebracht werden, teilte die Berliner Polizei am Donnerstag mit.

Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage erklärte, wollten zwei entgegenkommende Autofahrer in der späten Nacht von der Tauentzienstraße nach links in die Nürnberger Straße abbiegen. Beide Fahrzeuge prallten dabei den Angaben nach mit solcher Wucht zusammen, dass sie gegen eine Ampel und gegen eine knapp 35 Meter entfernte Hausfassade geschleudert wurden.

Fünf Verletzte saßen den Angaben zufolge in den beiden Autos und wurden ins Krankenhaus gebracht. Eine der verletzten Personen wurde demnach schwer verletzt und muss stationär behandelt werden. Passanten wurden nicht verletzt. Die genaueren Umstände des Unfalls ermittelt nun die Berliner Polizei.

An der Kreuzung war es vor Jahren wegen eines Autorennens zu einem tödlichen Unfall gekommen. Im Frühjahr 2016 rasten zwei Männer mit hochmotorisierten Sportwagen die Tauentzienstraße entlang. An der Ecke Nürnberger Straße rammte einer von ihnen mit seinem Fahrzeug einen unbeteiligten 69-Jährigen in seinem Jeep. Der Rentner verstarb noch am Unfallort. (Tsp, dpa)