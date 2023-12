„Kommt gut übern Winter, euer Frankie“ Viele Promis servieren Berliner Obdachlosen die Gans mit Klößen

Nicht mit einem Glas Sekt oder Champagner, sondern mit „einem schönen Bier“ stößt Frank Zander am Freitagnachmittag gemeinsam mit seinen Gästen an. „Kommt gut übern Winter, euer Frankie“, verabschiedet sich der Schlagersänger – nicht persönlich, sondern über einen großen Bildschirm neben der Bühne des Estrel Hotels in Berlin.