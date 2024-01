Konsumtempel und Sehnsuchtsort Warum die Berliner ihr KaDeWe so lieben

Dass der Regierende Bürgermeister Kai Wegner das KaDeWe retten möchte, ist ein verständlicher Impuls. Das Kaufhaus des Westens ist weit mehr als ein Haus, in dem man gezielt einkaufen oder schön shoppen geht.

Es ist eine Sehenswürdigkeit, ein Touristenmagnet, ein Ort, der den Berlinern ans Herz gewachsen ist, auch wenn sie sich immer mal wieder kritisch daran abarbeiten.

Elisabeth Binder ist Gesellschaftsreporterin und schreibt seit mehr als einem viertel Jahrhundert über Essen und Trinken.

Schon um den Gründer Adolf Jandorf ranken sich Legenden, seit er vor 117 Jahren sein Haus am Wittenbergplatz mit Pariser Mode und exotischen Früchten fürs gehobene Publikum eröffnete.

Luxus als Lebenselixier

Der Spross einer armen jüdischen Bauernfamilie hatte bei einer Reise nach New York, wo er eigentlich nur seinen älteren Bruder finden und zur Rückkehr bewegen sollte, mit Macy’s und Bloomingdales’s die damals berühmtesten Kaufhäuser der Welt gesehen. Das KaDeWe wurde zur Projektionsfläche, nach dem Prinzip „Frühstück bei Tiffany’s“.

117 Jahre lang hat das KaDeWe Zeit gehabt, zu einer Institution zu werden

Es war immer schon auch ein Ort zum Träumen. Und außerdem ein Ort für Menschen, die nicht unbedingt reich sind, für die aber Luxus eine Art Lebenselixier ist, auch wenn sie ihn nur in begrenztem Umfang konsumieren können. Den kleinen, bezahlbaren Luxus finden Besucher bei allen Veränderungen hier immer noch.

Sehnsucht nach den „Weißen Wochen“

Sicher vermissen ältere Berliner noch heute die „Weißen Wochen“, wünschen sich Schnäppchenjäger die Zeit der Schlussverkäufe zurück und bemängeln die vielen hochpreisigen Luxus-Labels, die sich dort inzwischen angesammelt haben.

Und doch. Es mag nicht mehr das alte KaDeWe sein. Das funktioniert ja auch nicht, in Zeiten, in denen das Internet die Shopping-Kultur grundlegend umgekrempelt hat. Selbst Ikonen müssen sich heutzutage immer neu erfinden, und in solchen Prozessen werden auch Fehler gemacht.

Ein Leuchtturm im roten Meer

Das ändert aber nichts an der Herzensbindung an ein Haus, das während des Kalten Krieges als Schaufenster des Westens, als weithin sichtbares Symbol der marktwirtschaftlichen Überlegenheit über die Tristesse des realen Sozialismus noch mal eine besondere Rolle spielte in West-Berlin, der eingezäunten Insel im roten Meer.

In den Tagen nach dem Fall der Mauer bekam man dort keinen Fuß mehr auf die Erde. Das Haus, in dem einst Billy Wilder seine Zigarren kaufte und Marlene Dietrich ihre Hautcremes, war auch zum Sehnsuchtsort vieler DDR-Bürger geworden.

Kai Wegner wird das Haus nicht retten müssen. Es ist im Grunde profitabel, und die Sache mit den überzogenen Signa-Mieten wird sich reparieren lassen. Die thailändischen Mehrheitseigner werden wohl nicht die einzigen bleiben, die ihre Hände nach der KaDeWe Group ausstrecken.

Wer mal vor Weihnachten oder Silvester die Schlangen in der sechsten, der Feinkost-Etage gesehen hat oder auch nur morgens kurz vor der Öffnung die Traube vor dem Haupteingang, weiß, dass diese Berliner Institution so schnell nicht unterzukriegen ist.