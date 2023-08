Kontrolle am Messedamm vorgetäuscht Polizist wegen Raubüberfall auf Autofahrer in Berlin-Charlottenburg verhaftet

Ein Polizeihauptkommissar wurde am Montag in Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf nach Durchsuchungen verhaftet. Er soll zusammen mit einem unbekannten Mittäter nach seinem Dienst einem Autofahrer Bargeld und Mobiltelefone geraubt haben – mit dem zivilen Dienstauto seiner Direktion. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.

Der Vorfall soll sich am 19. Juli 2023 auf der Stadtautobahn in Höhe des Messedamms ereignet haben. Der 48-jährige Polizeibeamte soll gegen 23.15 Uhr den 62-jährigen Geschädigten mittels Sondersignalen und Polizeikelle herausgewunken haben.

Bei dem Opfer soll angesichts der dienstlichen Ausrüstung der Eindruck erweckt worden sein, dass es sich um eine polizeiliche Maßnahme handele. So soll der Polizist seine Dienstwaffe im Holster getragen haben.

Bei dieser angeblichen Personenkontrolle sollen der Polizist und sein Mittäter den Mann mit Handschellen gefesselt und in das Polizeifahrzeug gebracht haben. Aus dessen Auto sollen sie mehr als 57.000 Euro Bargeld und zwei Mobiltelefone mitgenommen haben.

Nach den angeblichen Maßnahmen soll der Polizeihauptkommissar dem mutmaßlichen Opfer noch ein polizeiliches Sicherstellungsprotokoll ausgehändigt haben. In dem fehlte jedoch das beschlagnahmte Geld.

Bei der richterlich angeordneten Durchsuchung der Wohnung und der Diensträume des Polizisten wurden Beweismittel und die verwendeten dienstlichen Ausrüstungsgegenstände gefunden.

Der Haftbefehl wurde noch am Montag von einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Tiergarten verkündet. Der Polizist ist dennoch nicht im Gefängnis: Die Vollstreckung des Haftbefehls wurde außer Vollzug gesetzt. Ihm wurde jedoch der Dienst mit sofortiger Wirkung und bis auf Weiteres verboten. Die Ermittlungen dauern an. (Tsp)