Die Berliner Band K.I.Z ist der Überraschungsgast bei einer Kundgebung gegen die drohende Räumung des linken Wohnprojekts „Köpi“-Wagenplatz. Am Samstagnachmittag gaben sie ein Konzert in Halensee - vor dem Haus des Grundstücks-Eigentümers, wie es in der Ankündigung des Protests hieß. Auf dem Flyer wurde nur eine Überraschungsband angekündigt. An dem friedlichen Protest beteiligten sich ungefähr 400 Menschen. Weitere Bands und DJs unterstützten durch Auftritte das Anliegen.

K.I.Z., eine der erfolgreichsten Rapbands deutschlandweit, spielte 2002 eines ihrer ersten Konzerte in der "Köpi". Damals hatte sich das Bandmitglied Maxim dort zudem in einer Theater-Gruppe engagiert. Ronni Konopke, Pressesprecher der Köpi, sagt: “Die haben früher halt oft im Köpi rumgehangen und öfter an Rap Veranstaltungen teilgenommen. Die sind also Freunde von früher. Rap im Keller hießen die Veranstaltungen damals. Und da haben die regelmäßig aufgetreten. Jetzt will KIZ uns natürlich unterstützen und sind gegen die Räumung.” Micha, ein langjähriger Bewohner des Wagenplatzes zeigte sich ebenfalls erfreut über die Unterstützung: „Es bedeutet uns viel, dass Bands wie KIZ Alternative Wohnprojekte wie das köpi unterstützen.”

Die Band selber möchte kein Statement zu dem Auftritt geben. Mittlerweile machen K.I.Z seit beinahe 20 Jahren Musik zusammen, vergangene Woche erschien ihr neues Album „Rap über Hass“.

Am 10. Juni wird über die Räumungsklage gegen den Wagenplatz neben dem bekannten linken Wohnprojekt Köpi in Mitte verhandelt. Wenn es nach dem Willen der Immobiliengesellschaft Startezia geht, sollen auf der Fläche in der Köpenicker Straße 133 bis 136 in Mitte Wohnungen entstehen. Zumindest gibt die Firma dies an, eine entsprechende Baugenehmigung läuft im November 2021 aus.

Die Fläche ist allerdings auch derzeit schon bewohnt: Seit rund 30 Jahren gibt es hier, direkt neben dem bekannten linken Hausprojekt Köpi, einen Wagenplatz. Damit Wohnungen gebaut werden könnten, müssten die Bewohner:innen weichen.

Am 10. Juni treffen sich beide Parteien, die Investorin und die rund 50 Bewohner:innen des Wagenplatzes, nun vor Gericht: Dort wird über die Räumungsklage der Startezia verhandelt. Einer ersten Räumungsaufforderung waren die Bewohner:innen Ende Februar nicht nachgekommen. Und auch jetzt haben sie nicht vor, aufzugeben.