Kopftücher im öffentlichen Dienst Berliner Grüne wollen das Neutralitätsgesetz abschaffen

Die Grünen-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus will das seit Jahren umstrittene Neutralitätsgesetz abschaffen. Ein entsprechendes Positionspapier wurde einstimmig verabschiedet und liegt dem Tagesspiegel vor. Ein leicht abgeschwächter Antrag – abgeschafft werden sollen zunächst nur die Paragrafen zu religiösen Symbolen in Schulen – soll am Donnerstag im Abgeordnetenhaus debattiert werden.