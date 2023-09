Kraniche verlassen Brutgebiete Nabu bietet Exkusionen zum Vogelzug in Berlin an

In jedem Herbst beginnen Tausende Vögel, die den Sommer im Raum Berlin verbracht haben, sich in ihre Überwinterungsgebiete zurückzuziehen. Dieser Vogelzug ist ein faszinierendes Naturerlebnis und kann wie jedes Jahr beobachtet werden.

Der Landesverband Berlin des Naturschutzbunds (Nabu) bietet dazu verschiedene Beobachtungsveranstaltungen an. Sie beginnen am Sonntag, 24. September, mit Derk Ehlert, dem Wildtierexperten des Landes Berlin.

Die ersten Kraniche haben sich schon im August gesammelt

Schon im August haben sich die ersten Kraniche im Norden und im Nordosten Deutschlands gesammelt, also auch im Raum Berlin. Zuerst finden sich die Junggesellen und Paare ohne Bruterfolg an den sogenannten Sammelplätzen ein, später stoßen die Brutpaare mit ihren Jungen dazu.

Am Sonntag, 24. September, bietet Ehlert zwei vogelkundliche Spaziergänge an. Von 11 Uhr bis 12.30 Uhr informiert er im Museumdorf Düppel über die Zugvögel, und von 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr geht er mit Naturinteressierten entlang der Greenwichpromenade in Tegel.

Birdwatch auf den Gatower Rieselfeldern

Am ersten Oktober-Wochenende bietet der Berliner Nabu-Landesverband eine Veranstaltung zum European Birdwatch an. Diese Veranstaltung besitzt schon Tradition. Der Nabu-Vogelexperte Frank Wissing informiert Interessierte über die Vögel auf den Gatower Rieselfeldern, zugleich wird der Vogelzug beobachtet. Der Rundweg dauert etwa drei Stunden und ist rund drei Kilometer lang. Anmeldungen zu der Tour unter der Mailadresse: bschulz@nabu-berlin.de.

Führungen in Linum zum Kranichflug

Jeweils an den Wochenenden in der Zeit zwischen 23. September und 5. November sowie am Feiertag 3. Oktober bietet die Storchenschmiede Führungen zum Kranicheinflug, der am Abend stattfindet, an. Die Führungen beginnen rund 90 Minuten vor Sonnenuntergang. Treffpunkt ist die jeweils die Storchenschmiede Linum, Nauener Strasse 54, 16833 Linum.

Die Wegstrecken sind je nach Tour zwei bis vier Kilometer lang. Der Rückweg erfolgt in der Dämmerung. Zudem gibt es nach Absprache Führungen zum Ausflug der Kraniche am Morgen. Weitere Informationen und alle Termine gibt es unter der Adresse: www.berlin.nabu.de.