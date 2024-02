Krankenhausreif geschlagen Streit zwischen pro-israelischen und pro-palästinensischen Studenten in Berlin eskaliert

Ein Streit zwischen zwei Studierenden in Berlin-Mitte ist in der Nacht zu Sonntag eskaliert. Dabei wurde der ältere der beiden Studenten, ein 30-jähriger Mann jüdischen Glaubens, verletzt und landete mit Frakturen im Gesicht im Krankenhaus. Das gab die Polizei am Samstag bekannt. Grund für den Konflikt soll eine unterschiedliche Einstellung zu dem Krieg in Nahost gewesen sein.

Der 30-Jährige soll den Angaben zufolge mit einer 24-jährigen Begleiterin kurz vor Mitternacht zu Fuß in der Brunnenstraße unterwegs gewesen sein. Dort trafen sie auf einen 23 Jahre alten Mitstudierenden ihrer Universität. Zwischen dem 30-jährigen Mann, der in den sozialen Medien pro-israelische Ansichten vertritt, und dem Kommilitonen habe sich dann ein Streit entwickelt, hieß es weiter. Der 23-jährige Student vertrete eine pro-palästinensische Einstellung.

Im Verlaufe des Streits soll der Jüngere den Älteren unvermittelt mehrmals ins Gesicht geschlagen haben, sodass dieser stürzte. Auf den am Boden liegenden Mann soll der Kontrahent dann eingetreten haben und schließlich über die Torstraße in Richtung Ackerstraße geflüchtet sein.

Der 30-Jährige kam mit Verletzungen ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nicht.

Die Polizei fand den 23-jährigen Tatverdächtigen später in seiner Wohnung in Schöneberg. Bei einer richterlich angeordneten Durchsuchung der Wohnräume beschlagnahmten die Einsatzkräfte Beweismittel, unter anderem das Smartphone des jungen Mannes. Die Ermittlungen dauern an. (Tsp)