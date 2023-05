Tagesspiegel Plus Kreuzberg, Afghanistan, Kambodscha : „Mein Leben als Berliner Polizist würde Bücher füllen“

Gary Menzel hat Haltung und Humor: 42 Jahre war er Polizist. Er leitete Wachen, war Ausbilder in Afghanistan, hilft aktuell in Kambodscha - und denkt doch an einen Baum in Berlin-Kladow.