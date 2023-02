Kreuzberg oder Friedrichshain? Verwirrung bei Amokalarm in Berlin – Polizei fuhr zunächst zu falscher Adresse

Alarm in Kreuzberg oder doch in Friedrichshain? Der Amok-Einsatz bei einem Berliner Jobcenter hat am Donnerstag zunächst an der falschen Adresse begonnen – und noch ist unklar, wieso.

Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde den Einsatzkräften zunächst die Rudi-Dutschke-Straße in Kreuzberg als möglicher Tatort angezeigt. Das Jobcenter Friedrichshain-Kreuzberg ist dort aber seit einigen Wochen nicht mehr untergebracht, die Einsatzkräfte mussten daher weiter in die Landsberger Allee in Friedrichshain fahren. Dem Sprecher zufolge ist die Bundesagentur für Arbeit zuständig für die entsprechende Umstellung des Alarmsystems bei einem Umzug.

Ein Jobcenter-Sprecher sagte der Deutschen Presse-Agentur (DPA) am Freitag: „Was genau wann durch wen und für welchen Ort ausgelöst wurde, wird noch ermittelt.“ Die Polizei werde das mit dem Infrastruktur-Management der Bundesagentur für Arbeit klären, Erkenntnisse gebe es noch nicht. „Soweit mir bekannt, wurde der Umzug mitgeteilt“, sagte der Sprecher.

Das Jobcenter habe den neuen Standort am 9. Dezember übernommen, Ende Januar sei dann der Mietvertrag in Kreuzberg ausgelaufen. Es sei unwahrscheinlich, dass der Alarm tatsächlich am alten Standort ausgelöst worden sei, sagte der Sprecher.

Bei dem Amokalarm am Donnerstag wurde das gesamte, fünfstöckige Jobcenter-Gebäude in der Landsberger Allee von der Polizei durchsucht. Letztlich konnte aber nichts Auffälliges gefunden werden. (dpa)

Zur Startseite