Küche fängt Feuer in Berliner Hochhaus Dutzende Senioren müssen Wohnungen in Mariendorf verlassen

Wegen eines Brandes in einer Seniorenresidenz am Hausstockweg in Berlin-Tempelhof haben Dutzende Menschen ihre Wohnungen verlassen müssen. In dem 13-stöckigen Hochhaus rettete die Feuerwehr nach eigenen Angaben 15 Bewohner, insgesamt wurden demnach rund 80 Menschen versorgt. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen nicht.

Eine 83 Jahre alte Bewohnerin hatte kurz nach Mitternacht Feuer auf dem Herd ihrer Wohnung im Erdgeschoss bemerkt. Sie konnte sich retten, nachdem sie das Feuer entdeckt hatte. Die Feuerwehr löschte das Feuer nach einer guten halben Stunde.

Die Feuerwehr war nach Angaben eines Sprechers mit 115 Kräften im Einsatz. Nach Angaben der Polizei wurde die Brandwohnung zum Teil zerstört. Auch die Haussubstanz sei betroffen, sagte eine Sprecherin.

Weitere Details zum Schaden lagen zunächst nicht vor. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. (dpa)

