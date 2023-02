Kultur in der Elternzeit in Berlin und Umgebung Mit dem Baby ins Museum

Das Baby greift nach dem Pferd. Oder vielmehr nach nach einer laminierten Karte, auf der ein Pferd abgebildet ist. „Da kann man sogar drauf rumbeißen“, sagt Museumspädagogin Larissa Goebel nur dazu. Und teilt auch noch Wellensittich, Schwein, Pferd, Giraffe, Katze und Hund aus, alle laminiert und nicht so leicht zu zerstören. Vier Babys sind nun erst einmal eine Weile damit beschäftigt, die Karten zu greifen, zu knicken und sie in den Mund zu befördern.

Sie liegen auf dem glatten Boden des Naturkundemuseums in Potsdam. Ihre Mütter hören unterdessen Larissa Goebel zu, die ihnen die Unterschiede zwischen Haus-, Nutz- und Wildtieren erklärt. Direkt neben einem Kaninchentunnelsystem hinter Glas, in dem sich mehrere Nager tummeln. „Tierpräparate“, erklärt Gobel.

Die vier Babys und ihre Mütter nehmen an der Führung „Mit Baby ins Museum“ teil, die das Potsdamer Haus einmal im Monat anbietet, immer am dritten Donnerstag. Goebel spricht von „Mutter-Baby-Führungen“, Väter sind da nicht so präsent. Sechs bis acht Mütter seien meist dabei, erklärt Goebel.

Die Führungen passen sich dabei ganz den Bedürfnissen der Familien an, auch einen Wickelplatz gibt es. So soll es auch Eltern möglich sein, kulturelle Angebote gemeinsam mit ihren Kindern wahrzunehmen.

Mit Baby ins Museum Jeden dritten Donnerstag im Monat von 14 bis 15 Uhr bietet das Naturkundemuseum in der Potsdamer Innenstadt (Breite Straße 13) Führungen für Eltern mit ihren Babys an.

Die Führungen sind sehr gefragt und fast immer im Voraus ausgebucht. Ein Grund dafür ist wohl, dass es nur wenige Veranstaltung dieser Art gibt. In der Elternzeit, die immer noch vor allem von Müttern bestritten wird, hat man plötzlich sehr viel Zeit. Immer nur mit dem Baby durch den Park zu stapfen, ist vor allem im Winter aber kein auf die Dauer erfüllender Zeitvertreib.

Von ständiger körperlicher Überforderung bei ständiger geistiger Unterforderung berichten so manche Eltern. Warum also nicht mal den Geist mit etwas anderem fordern als Windeln zu wechseln und Geschrei zu ertragen?

Die staatlichen Museen in Berlin haben keine Angebote, die sich gesondert an Eltern mit Babys richten. Mütter und Väter könnten doch einfach bei allen Ausstellungen in den Museen ihre Babys mitbringen, sagt eine Sprecherin der Museen auf Anfrage.

Aber so einfach ist es längst nicht: Sie sei während ihrer Elternzeit vorher noch nicht mit ihrem Baby in einem Museum gewesen, sagt eine der Mütter bei der Führung im Potsdamer Naturkunde-Museum. Ohne eine eigens organisierte Baby-Führung in eine Ausstellung zu gehen, stelle sie sich zu anstrengend vor. Etwa, wenn das Baby zu schreien beginne und sie dann das Gefühl habe, die anderen Ausstellungsbesucher zu stören.

Während der Potsdamer Führung sind die Babys mit ihren Müttern allein im Museum. Eine weitere Hürde bestehe darin, dass die Babys sonst nicht wie hier auf dem Boden krabbeln könnten und deshalb die ganze Zeit über getragen werden müssten, sagt die Mutter.

Krabbeln beim Klavierkonzert

Es gibt auch in Berlin einige kulturelle Angebote, die sich eigens an Mütter und Väter mit Babys richten. Spezielle Museumbesuche werden im Humboldt-Forum, am Schloßplatz 1 in Mitte, angeboten: In der Ausstellung „Berlin Global“ gibt es jeden ersten Donnerstag im Monat von 11 bis 14 Uhr Kurzführungen für Familien mit kleinen Kindern.

In der Ausstellung „Berlin Global“ im Humboldt-Forum gibt es spezielle Elternzeit-Führungen. © Kulturprojekte Berlin und Stadtmuseum Berlin_Foto-ConstanzeSchröder

Ein weiteres Angebot sind sogenannte Babykonzerte, etwa im Heimathafen Neukölln. Das nächste Konzert veranstaltet das „Kleine Lotte Kinderkonzerthaus“ am 25. Februar: Im Palast der Künste in Pankow (Prenzlauer Promenade 149 bis 152) ist ein Klavierkonzert zu hören, Babys können dabei auf mitgebrachten Decken krabbeln oder liegen.

Ins Kino mit dem Kinderwagen

Einmal pro Woche findet das Kinderwagenkino im Babylon Berlin in der Rosa-Luxemburg-Straße 30 in Mitte statt. Das Kino zeigt jeden Mittwoch um 11 Uhr aktuelle Kinofilme, bei denen Lautstärke und Beleuchtung für Babys angepasst wird. Im Wolf Kino an der Weserstraße 59 in Neukölln werden dienstags um 11 Uhr Filme für Eltern mit Baby gezeigt, wickeln und stillen erwünscht. Für den Fall, dass Babys während der Vorstellung schreien, gibt es Untertitel.

Im Potsdamer Naturkunde Museum hat Biologin Larissa Goebel die von den Babys angekauten Schilder wieder eingesammelt, jetzt geht es hoch in den ersten Stock – je nach Bedarf entweder über die Treppe oder mit dem Fahrstuhl. Zwei Wolfsschädel dürfen berührt und Tierfelle betastet werden. Auf einmal beginnt eines der Babys zu schreien, aber das ist kein Problem. Es gibt sogar einen Raum, in den sich die Mütter mit ihren Babys zurückziehen können.

Es sei eine schöne Abwechslung zu dem sonstigen Alltag in der Elternzeit, in dem man sonst alles für das Baby mache und seltener etwas für sich selbst, sagt eine Mutter. Eine andere sieht das in der Führung vermittelte Wissen auch als „Anleitung“: Sobald das Baby älter sei, könne man das Gelernte weitergeben. Einig sind sich die Mütter darin, dass dies zwar ihre erste Baby-Führung gewesen sei, „aber gewiss nicht die letzte.“

