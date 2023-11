Kündigung für Berlins ältestes Wagendorf Wie geht es weiter mit den Neuköllner Rollheimern?

Hinter einem unscheinbaren grauen Metallzaun liegt das, was die „Rollheimer“ ihr Zuhause nennen. Seit 28 Jahren gibt es das Wagendorf mitten in Neukölln, am Rande des Tempelhofer Feldes. Während Flughäfen stillgelegt, Cafés eröffnet und der Schillerkiez immer weiter gentrifiziert wurden, lebten die Menschen in ihren paar Dutzend Wohnwagen weiter vor sich hin – und viele um sie herum vergaßen, dass es dieses Kleinod mitten in der Nachbarschaft gibt.