Kündigungsgründe Warum Brandenburgs Grüne mit Julia Schmidt brachen

Inzwischen ist es eine Woche her, seitdem Brandenburgs Grüne ihre bisherige Co-Vorsitzende Julia Schmidt zum sofortigen Rücktritt zwangen. Nach außen haben dafür bisher weder Partei- noch Fraktionsführung eine plausible Erklärung geliefert, obwohl der jähe Bruch mit der 29-jährigen Grüne-Hoffnungsträgerin in der jüngeren Parteiengeschichte des Landes einmalig sein dürfte. Es wird geschwiegen und abgewiegelt. Niemand will sich zitieren lassen, obwohl gerade die Grünen sonst stets Transparenz propagieren. Die Performance, nur eineinhalb Jahre vor der Brandenburg-Wahl, könnte kaum schlechter sein.

