Kurioser Koffein-Klau Dieb stiehlt Kaffeekapseln in Supermarkt in Berlin-Neukölln – Streit mit Ladendetektiv eskaliert

Kurioser Kampf um Kaffeekapseln: Wie die Berliner Generalstaatsanwaltschaft am Freitag mitteilte, soll es sich ein 27-jähriger Student „fast schon zur Gewohnheit gemacht haben, seinen Koffeinbedarf ohne zu zahlen zu decken“. In einem Supermarkt im Kindl-Boulevard in Berlin-Neukölln, dessen Mitarbeiter schon länger vermuteten, dass der Mann Kaffee stiehlt, kam es demnach am 12. Oktober zur Konfrontation mit dem Ladendetektiv.

Laut der Mitteilung der Staatanwaltschaft war der Student auf frischer Tat dabei ertappt worden, wie er 19 Kaffeekapselkartons vor Ort öffnete und die Kapseln in eine Einkaufstasche umfüllte. Als der Ladendetektiv den Mann festhalten wollte, soll es zu einer Rangelei zwischen den beiden gekommen sein.

„Bruchstücke der Brille als Stichwerkzeug“

Dabei soll dem Detektiv mehrfach ins Gesicht geschlagen worden sein, so dass seine Brille zerbrach. Mit „Bruchstücken der Brille als Stichwerkzeug“ soll der mutmaßliche Kaffee-Dieb dann in Richtung des Gesichts des Detektivs geschlagen haben, bis dieser ihn schließlich losließ.

Nach dem Aufsammeln einiger Kaffeekapseln ergriff der Student die Flucht, konnte aber noch am selben Tag festgenommen werden. Er befindet sich seit dem 13. Oktober 2022 in Untersuchungshaft.

Laut der Mitteilung soll ein Schaden von 81,51 Euro entstanden sein, gegen den Mann sei Anklage wegen räuberischen Diebstahls, gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung erhoben worden. Außerdem werde, so die Generalstaatsanwaltschaft, wegen „etwaiger vorheriger Kaffeekapselklauereien“ gesondert ermittelt.

