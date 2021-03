Kurzes, heftiges Gewitter durch Sturmtief „Klaus“ : Spektakuläre Wolkenformationen am Berliner Himmel

Am Donnerstag stürmte und regnete es in Berlin und Brandenburg. Vereinzelt knickten Bäume um, in Berlin auch ein Schornstein. Anschließend zeigten sich spektakuläre Wolkenformationen.