„Läden stehen mit dem Rücken zur Wand“ Berliner Senat blockiert Gelder für Kita-Förderprogramm

In Berlin sind mehrere Kinderläden von der Schließung bedroht, weil dringend benötigte Fördergelder nicht freigegeben werden. Das beklagt der Dachverband der Berliner Kinder- und Schülerläden (DaKS). Konkret geht es um das seit 2012 bestehende Förderprogramm „Auf die Plätze, fertig, los“ des Landes Berlin.

Aus diesem können Kinderbetreuungseinrichtungen Zuschüsse für Umbauten beantragen. Denn auf dem überlaufenen Berliner Mietmarkt kommt es immer wieder vor, dass Kinderläden ihre angestammten Räume wegen Kündigung verlassen müssen. Haben sie das Glück, neue Räume zu finden, müssen die erstmal umgebaut werden – das kostet Geld.

Und auch Kinderläden, die nicht umziehen, müssen manchmal baurechtliche Auflagen erfüllen, um den Betrieb aufrechterhalten zu dürfen. Das Förderprogramm sieht für diese Fälle zwischen 2000 und 30.000 Euro pro gesichertem oder – etwa durch Anbauten – neu geschaffenem Kitaplatz vor.

Der Prozess zieht sich

2024 wurde allerdings noch kein einziger Euro ausgeschüttet: Erst muss die Berliner Finanzverwaltung die Auszahlungen genehmigen. Dieser Prozess zieht sich hin. Zu lange, findet DaKS-Sprecherin Babette Sperle. „Das Land Berlin verschleppt die Freigabe der dringend benötigten Mittel“, kritisiert sie. „Bedrohte Kinderläden stehen mit dem Rücken zur Wand und die Uhr tickt.“

Etwa die in der EKT am Schillerpark. Im Februar hatte der Eigentümer der kleinen Elterninitiative ihre Räume in der Weddinger Türkenstraße gekündigt – nach 52 Jahren. Inzwischen hat das Team zwar Ersatzräume gefunden. Die müssen allerdings für viel Geld renoviert werden.

„Wir warten dringend auf ein Zeichen, dass wir mit einer Förderung rechnen können“, sagt Nils Jung, ein Vater aus dem Vorstand der EKT. Dreimal sei die Entscheidung des Senats bereits verschoben worden. „Wenn da nicht bald was passiert, wird es uns nicht mehr geben.“ Laut einer Sprecherin der Senatsbildungsverwaltung soll die Entscheidung noch im Juni fallen.

Erst am Dienstag hatte Berlins Finanzsenator Evers angekündigt, wo der Senat 570 Millionen Euro für das laufende Jahr einzusparen plant. Darunter waren auch acht Millionen Euro im Bereich Kita- und Spielplatzsanierung. Für Berliner Familien wird das Leben dadurch nicht einfacher: Noch immer finden viele von ihnen keinen guten Kitaplatz.