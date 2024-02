Ladeninhaber entdeckt Schnittwunde Verletzter Mann bricht in Berliner Geschäft zusammen

In Berlin-Neukölln ist ein verletzter Mann in einem Geschäft zusammengebrochen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der 20-Jährige am Donnerstagabend gegen 21 Uhr den Laden am Kottbusser Damm betreten.

Der Ladeninhaber leistete demnach Erste Hilfe und fand dabei eine Schnittwunde am Rücken des Mannes. Der 20-Jährige wurde von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen.

Laut Polizeiangaben konnte der Verletzte bislang nicht befragt werden. Nun ermittelt die Polizei zur Herkunft der Verletzung und zum möglichen Tatort. (Tsp)