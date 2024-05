Lage in Berlin „noch nie so zugespitzt“ Am Limit – so brisant ist die Fußball-EM für die Polizei

Nahost-Konflikt, Ukraine-Geberkonferenz kurz vor der Fußball-Europameisterschaft, dann das Turnier – für Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik war die Lage in der Hauptstadt ihrer sechsjährigen Amtszeit „noch nie so zugespitzt“. Seit Monaten bereitet die Polizei ihren Einsatz für die Europameisterschaft vor. In zwei Wochen wird es ernst und Berlin zur Hochsicherheitszone.

Wegen des Nahost-Konflikts ist die Lage ohnehin angespannt in Berlin. Am 10. Juni durchsucht die Polizei das Olympiastadion bis in den letzten Winkel, um es dann der UEFA als EM-Veranstalter als zeitweiser Hausherr zu übergeben. Am 11. Juni wird die Fanmeile am Brandenburger Tor abgesucht.