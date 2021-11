Organisierte Banden von Kriminellen haben in Berlin im vergangenen Jahr einen bekannt gewordenen Schaden von knapp 60 Millionen Euro verursacht. Das geht aus dem Lagebild der Polizei zur organisierten Kriminalität (OK) für das Jahr 2020 hervor, das am Freitag veröffentlicht wurde.

Erträge aus Verbrechen in Höhe von rund 18,6 Millionen Euro hätten nachvollzogen werden können, Vermögenswerte von rund 2,3 Millionen Euro seien vorläufig beschlagnahmt worden.

Die Kriminalpolizei führte den Angaben zufolge 64 größere Ermittlungsverfahren zur organisierten Kriminalität, mehr als 70 Prozent davon hatten internationale Bezüge. Insgesamt ging es dabei um 498 Verdächtige und Verbindungen in 37 andere Staaten.

Zehn OK-Ermittlungskomplexe galten der sogenannten Clankriminalität von Mitgliedern arabischstämmiger Großfamilien. Die häufigsten Delikte waren der Drogenhandel sowie der Autodiebstahl durch organisierte Banden aus dem Ausland. (dpa)