Erneut muss das Land Berlin einer Lehrerin eine Entschädigung zahlen, weil es sie wegen des Kopftuchs nicht eingestellt hat. Die Frau, die Informatikerin ist, bekommt anderthalb Monatsgehälter, das sind gut 5100 Euro. Damit hat das Landesarbeitsgericht in der Berufungsinstanz am Dienstag anders entschieden als die Vorinstanz. Das Land Berlin wird voraussichtlich Revision gegen diese Entscheidung einlegen.

„Ich halte das Urteil für falsch“, kommentierte Rechtsanwältin Seyran Ates, die das Land Berlin vertritt. „Das Neutralitätsgesetz ist in seinem Wortlaut klar und darf nicht verfassungskonform ausgelegt werden“, sagte Ates.

Das Arbeitsgericht als Vorinstanz hatte am 24. Mai 2018 zwei Fälle entschieden; in beiden Fällen wurde gegen das Urteil Berufung eingelegt. Am Dienstag verhandelte das Landesarbeitsgericht über die Berufung einer Informatikerin, die sich als Quereinsteigerin beworben hatte und abgelehnt worden war, unter anderem weil es ausreichend Bewerber mit entsprechender Laufbahn gab, denen man vor Quereinsteigern den Vorzug gab - und auch, weil sie nicht bereit war, das Kopftuch abzulegen, dieses aber am Gymnasium nicht gestattet ist. Sie verlangte eine Entschädigung, mit Erfolg.

Ebenfalls vor Gericht: die Lehrerin aus Berlin-Spandau

Die Berufung einer Spandauer Lehrerin, die gerne mit Kopftuch an einer Grundschule unterrichten wollte, wird demnächst verhandelt. Das Arbeitsgericht hatte dem Land Berlin im Mai Recht gegeben; an der Verfassungsgemäßheit des Neutralitätsgesetzes habe es keine Zweifel (Az.: 58 Ca 7193/17).

Der Gesetzgeber habe in zulässiger Weise die Glaubensfreiheit der Lehrkräfte gegen die negative Religionsfreiheit der Schulkinder, das Erziehungsrecht der Eltern und den staatlichen Erziehungsauftrag, dem in neutraler Weise nachzukommen sei, abgewogen, hieß es in der mündlichen Begründung. Es dürfe auch berücksichtigt werden, dass die Lehrkräfte speziell bei jüngeren Schülerinnen und Schülern eine Vorbildfunktion innehätten. Die Einschränkung der Religionsfreiheit der Klägerin sei hinzunehmen, zumal die Klägerin mit Kopftuch an einer beruflichen Schule arbeiten könne.

