Landeschef tritt erneut an Philmon Ghirmai kandidiert für Berliner Grünen-Spitze

Der aktuelle Landesvorsitzende der Berliner Grünen, Philmon Ghirmai, kandidiert auf der Landesdelegiertenkonferenz erneut für das Amt des Co-Vorsitzenden. Das bestätigte er 39-Jährige dem Tagesspiegel. „Ich will auch in Zukunft als Landesvorsitzender meinen Teil dazu beitragen, dass wir die verlässliche Stimme für soziale Gerechtigkeit, echten Klimaschutz und gegen Diskriminierung sind“, sagte Ghirmai.

Berlin brauche eine bündnisgrüne Partei, „die sich der schwarz-roten Koalition entgegenstellt, wenn diese die Verkehrswende ausbremst, am sozialen Fundament der Bezirke spart“ oder sich weigere, etwas „gegen die eklatant steigenden Mieten“ zu tun. „Dafür will ich auch in Zukunft meinen Teil beitragen“, sagte Ghrimai.

Die Doppelspitze der Grünen ist traditionell mit einer Person aus dem linken und einer Person aus dem realpolitischen Flügel besetzt. Ghirmai tritt für den ersteren an. Überraschend kommt die Entscheidung nicht: In der Doppelspitze mit Susanne Mertens gilt Ghirmai als der deutliche präsentere der beiden Co-Vorsitzenden. Auch seine Wiederwahl gilt als sicher. Eine Gegenkandidatur gibt es bislang nicht.

Anders ist die Lage im realpolitischen Lager der Grünen. Hier gibt es mit Tanja Prinz, Mitglied im Kreisvorstand der Grünen Tempelhof-Schöneberg, eine Gegenkandidatin für die amtierende Susanne Mertens. Nach Tagesspiegel-Informationen will der Realo-Flügel am kommenden Freitag zusammenkommen und sich in einer internen Wahl auf eine der beiden Bewerberinnen festlegen. Die Landesdelegiertenkonferenz der Grünen findet am 9. Dezember statt. Beide Landesvorsitzenden werden auf zwei Jahre gewählt.