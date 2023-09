Langzeitfolge der Pandemie Autoverkehr in Berlin geht deutlich zurück

Auf Berlins Straßen sind Autos allgegenwärtig. Doch neue Zahlen zeigen: Der Autoverkehr in Berlin ist in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019 sank die Zahl der per Pkw zurückgelegten Wege im ersten Halbjahr 2023 um durchschnittlich 14 Prozent, wie der „Spiegel“ berichtet.