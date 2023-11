Latein und Altgriechisch an Berlins Schulen Altsprachenfest mit Informationen und Workshops für Familien

Wer ab Klasse 5 oder ab Klasse 7 alte Sprachen lernen will, sollte am Sonnabend die Humboldt-Universität ansteuern. Dorthin lädt der Dachverein „Alte Sprachen für Berliner Schulen“ zum gemeinsamen Altsprachenfest unter dem Motto „Entdecke die Antike!“ ein.

Die Vertreter von neun Schulen sowie Wissenschaftler werden über die Inhalte und die Bedeutung altsprachlicher Bildung informieren. Zum Tagesprogramm gehören auch Vorträge und Workshops sowie kreative Angebote wie das Gestalten einer römischen Tunika, Fotos in römischer Verkleidung, Schreiben auf Wachstafeln, eine Papyrus-Werkstatt, Basteln griechischer Tempel sowie ein kurzes Theater- und Musikprogramm.

Altsprachenfest Wo : Humboldt-Universität, Hauptgebäude Unter den Linden

: Humboldt-Universität, Hauptgebäude Unter den Linden Wann : 18. November, 11 bis 15 Uhr

: 18. November, 11 bis 15 Uhr Was: Neun Schulen stellen sich vor, Wissenschaftler informieren, dazu Musik und Theater

Grundschuleltern und ihre Kinder können von 11 bis 15 Uhr mit den beteiligten Schulen sowie mit Vertretern des Instituts für Klassische Philologie ins Gespräch zu kommen. Das Altsprachenfest dient auch der Vorbereitung auf die Tage der offenen Tür. Damit die Familien keinen Tag der offenen Tür verpassen, gibt der Dachverein Alte Sprache jetzt auch die Termine bekannt.

Demnach lädt das Diesterweg-Gymnasium in Mitte bereits am diesem Sonnabend ein - eine teilweise Überschneidung mit dem Altsprachenfest, aber zeitlich beides zu schaffen. Es folgen das Wilmersdorfer Evangelische Gymnasium zum Grauen Kloster am 2. Dezember, das Europäische Gymnasium „Bertha von Suttner“ am 2. Dezember (5. Klassen) und am 13. Januar (7. Klassen), das Gymnasium Steglitz am 13. Januar, das Dahlemer Arndt-Gymnasium, das Zehlendorfer Schadow-Gymnasium, das Wilmersdorfer Goethe-Gymnasium und das Pankower Heinrich-Schliemann-Gymnasium am 20. Januar sowie das Heinz-Berggruen-Gymnasium im Westend am 27. Januar.

Das sind allerdings bei weitem nicht alle Schulen mit altsprachlichen Angeboten. Abgesehen vom Gymnasium zum Grauen Kloster fehlen weitere freie Schulen wie das jesuitische Canisius-Kolleg sowie zahlreiche öffentliche Schulen, die Latein ab Klasse 7 anbieten.

Die Schulen handhaben die Sprachenfolge unterschiedlich. So bietet das Diesterweg-Gymnasium die nach eigenen Angaben berlinweit einmalige Sprachenfolge Französisch-Latein-Englisch ab Klasse 5. Andere Schulen wie das Goethe-Gymnasium kombinieren Latein mit Altgriechisch.