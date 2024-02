Lauben-Wildwuchs im Berliner Norden „Die ganze Kolonie könnte abbrennen“

Eine nicht ganz so frohe Botschaft offenbart sich Laubenbesitzern am vergangenen Wochenende im Gemeindehaus der evangelischen Kirche in Alt-Heiligensee. Zwei große Lagepläne mit allerlei blauen und roten Linien stellen die mehr als 100 Parzellen dar, die die am benachbarten Elchdamm an Kleingärtner verpachtet sind. Doch die Häuschen stehen zu eng, die Dächer sind nicht feuerfest. Der Brandschutz ist gefährdet.