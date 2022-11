Lebensgefährlich verletzt BVG-Bus überrollt Fußgänger in Berlin-Kreuzberg

Ein Fußgänger ist am Montagabend von einem Linienbus der BVG überrollt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fuhr der Doppeldeckerbus der Linie M29 auf der Reichenberger Straße in Berlin-Kreuzberg, als er beim Rechtsabbiegen in die Glogauer Straße den Mann anfuhr.

32 Einsatzkräfte waren der Berliner Feuerwehr zufolge vor Ort und befreiten den eingeklemmten Fußgänger mit schwerem Gerät aus der Vorderachse des Busses. Er kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus und wird intensivmedizinisch versorgt.

Ersten Erkenntnissen zufolge ging der Mann an einer Fußgängerampel über die Straße. Ob bei Grün oder Rot ist noch unklar. Der 54 Jahre alte Busfahrer stand unter Schock und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die rund 45 Mitfahrenden blieben nach Angaben der Feuerwehr unverletzt. Wegen der Rettungsmaßnahmen war die Kreuzung für mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei ermittelt nun zum Unfallgeschehen. (dpa)

