Lebensgefährlicher Angriff Unbekannte stechen 30-Jährigen in Berlin nieder – Not-OP

In Lichtenberg ist es in der Nacht zum Freitag zu einer lebensgefährlichen Körperverletzung gekommen. Ein 30-Jähriger wurde an der Kreuzung Alfred-Kowalke-Straße / Am Tierpark mit einer Stichverletzung im Bauch gefunden. Dies sagte eine Polizeisprecherin dem Tagesspiegel.

Um 2.37 Uhr sei der Notruf bei der Rettungsstelle eingegangen. Der 30-Jährige sei lebensbedrohlich verletzt gewesen, so die Sprecherin. Die Polizei geht zum jetzigen Zeitpunkt von mehreren Tätern aus.

Rettungskräfte hätten den 30-Jährigen dann in ein Krankenhaus gebracht. Dort sei er noch in der Nacht notoperiert worden. Die Ermittlungen dauern an.