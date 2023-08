Leeres Kajak auf der Dahme gesichtet Berliner Top-Manager Sven Lemiss tot aus dem Langen See geborgen

Der langjährige Chef der landeseigenen Berliner Immobilien-Management GmbH (BIM), Sven Lemiss, ist tot. Am Freitagmorgen wurde seine Leiche aus dem Langen See in Schmöckwitz, einem Ortsteil von Treptow-Köpenick, geborgen, bestätigte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage. Zuerst hatte die „Berliner Morgenpost“ berichtet.

Der Top-Manager war zuvor nicht von einem Kajakausflug auf der Dahme zurückgekehrt und vermisst worden. Nach Polizeiangaben war am Dienstag gegen 22 Uhr auf Höhe der Dahmestraße in Köpenick ein herrenloses Kajak gesichtet worden. Die Polizei startete eine Suchaktion. Diese endete erfolglos.

Sven Lemiss war seit 2006 Geschäftsführer der BIM. Seit 2015 führte er diese Funktion mit Birgit Möhring im Doppel aus. Die BIM ist für die Verwaltung von über 5000 Immobilien des Landes Berlin verantwortlich.

Das Unternehmen kümmert sich um die Vermietung und Bewirtschaftung von Immobilien in der ganzen Stadt. Neben einfachen Mietwohnungen verwaltet die BIM auch Gebäude des öffentlichen Dienstes.

„Mit großer Bestürzung haben wir die traurige Gewissheit erhalten, dass unser Geschäftsführer Sven Lemiss bei einer Kajaktour ums Leben gekommen ist. Unser ganzes Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Freunden“, teilte die BIM am Freitag zum Tod von Lemiss mit. „In der BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) trauern mehr als 900 Kolleginnen und Kollegen um diesen wunderbaren Menschen.“

Die BIM sei weiter handlungsfähig, betonte das Unternehmen. Birgit Möhring übernehme die Geschäftsführung nun vorerst allein. Zudem verfüge die BIM über drei Prokurrist:innen. Alle weiteren Schritten würden nun mit dem Gesellschafter besprochen.