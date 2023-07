Leni Bolt über Work-Life-Balance „Für mich war es heilsam, die Stadt zu verlassen“

Frau Bolt, wie sieht für Sie die perfekte Work-Life-Balance aus?

Das ist tatsächlich sehr individuell. Für mich bedeutet das, dass ich sowohl in meinem Job- als auch in meinem Privatleben erfüllt bin. Ich würde mich da nicht auf eine prozentuale Aufteilung festlegen wollen. Es gibt Menschen, die in ihrem Beruf sehr aufgehen und deshalb etwas mehr arbeiten und die trotzdem glücklich mit ihrem Leben sind. Aber es gibt eben auch Menschen, die mit dem Jobteil sehr struggeln – deshalb habe ich mein Buch geschrieben.